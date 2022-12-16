Nam Định: Người phụ nữ gửi bé trai 2 ngày tuổi ở hiệu thuốc đi rút tiền, nhiều ngày không quay lại

Lấy lí do không đủ tiền trả, người này đã gửi lại cháu bé tại quầy thuốc để ra ngân hàng rút tiền, nhưng sau đó đã bặt vô âm tín.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, mấy ngày qua, trên địa bàn P.Vị Xuyên, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) xuất hiện trường hợp một người phụ nữ bỏ rơi con của mình kèm một lá thư nhờ nuôi giúp. Vụ việc được ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch UBND P.Vị Xuyên xác nhận: "Những ngày này, chúng tôi đã tạm giao cháu bé cho chủ cửa hàng bán thuốc bắc (nơi cháu bé bị bỏ rơi) nuôi dưỡng, chăm sóc. Hiện lực lượng công an địa phương cũng đăng thông tin tìm thân nhân của đứa trẻ. Đến thứ 2 tuần tới (ngày 19/12), nếu không có ai đến đón cháu bé, chúng tôi sẽ thực hiện làm giấy khai sinh và hoàn tất các thủ tục cho cháu bé làm con nuôi", ông Nguyễn Anh Tuân nói trên báo Thanh Niên.

Cháu bé vừa sinh được 2 ngày đã bị bỏ rơi. Ảnh: Thanh Niên Liên quan đến vụ việc này, trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10/12 vừa qua, có một phụ nữ không rõ danh tính, đeo khẩu trang, mặc áo phao sáng mầu, bế một cháu bé quấn trong chăn màu xanh nhạt, đầu cháu đội mũ sơ sinh màu vàng, đến một cửa hàng bán thuốc bắc (tại địa chỉ 350 đường Trường Chinh, P.Vị Xuyên, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) hỏi mua 5 thang thuốc Bắc. Người phụ nữ sau đó nói đã quên không mang theo tiền mặt nên đề nghị gửi nhờ cháu bé cho quầy thuốc trông hộ để ra ngân hàng rút tiền. Tuy nhiên, đến 17 giờ 30 phút cùng ngày chủ tiệm thuốc vẫn không thấy người phụ nữ quay lại trả tiền lấy thuốc và đón cháu bé nên gia đình đã kiểm tra thì phát hiện trong chăn quấn cháu bé có một mảnh giấy ghi nội dung: “Vì hoàn cảnh nên tôi không nuôi được con, nhờ anh chị nuôi giúp. Ai xin bé anh chị đừng cho. Cháu sinh ngày 8/12/2022”.

Theo ông Tuân, hiện có rất nhiều người đến xin nhận cháu bé bị bỏ rơi làm con nuôi nhưng mọi thủ tục đều phải chờ đợi để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Qua xác minh, cháu bé bị bỏ rơi chưa được làm giấy khai sinh, sinh ngày 8/12/2022, giới tính nam. Hiện cháu bé có sức khỏe tốt. Trước đó (18/11/2022), cũng tại tỉnh Nam Định, một cháu bé khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Phúc Long (thuộc địa phận xã Hải Long). Theo báo Tuổi Trẻ cho biết, qua kiểm tra, trong chiếc làn nhựa có một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh và một lá thư có vài dòng chữ với nội dung: "Nhờ nhà chùa chăm sóc cháu giúp con". Được biết, vào ngày 1/10 vừa qua, một bé trai khoảng 7 ngày tuổi cũng bị bỏ rơi trước cổng chùa Phúc Long kèm một lá thư nhờ nhà chùa nuôi giúp. Cháu bé hiện đang được chùa Phúc Long nuôi dưỡng.

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