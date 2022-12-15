Đi cạo mủ cao su cùng mẹ, bé trai 12 tuổi bị lưỡi dao cạo đâm xuyên từ giữa ức đến ngực trái. Lưỡi dao cạo mủ vẫn còn dính với đoạn tay cầm bằng sắt dài khoảng 1m.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 15/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho bé Đ.D (12 tuổi, ngụ Bình Phước), bị dao cạo mủ cao su đâm xuyên bụng. Sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định.

Dao cạo mủ có tay cầm bằng sắt dài khoảng 1m xuyên ngực bụng bé trai. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin VOV cho biết thêm, khoảng 20h30 ngày 13/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận bệnh nhân Đ.D nhập viện trong tình trạng choáng nhẹ, vết thương do lưỡi dao cạo mủ cao su đâm xuyên từ giữa ức đến ngực trái. Lưỡi dao cạo mủ vẫn còn dính với đoạn tay cầm bằng sắt dài khoảng 1m.

Kết quả siêu âm, bệnh nhân có tràn máu ổ bụng và màng phổi với dị vật xuyên thấu bụng ngực. Bệnh nhân được bác sĩ hồi sức tích cực, truyền máu và tiến hành phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện lưỡi dao xuyên thủng gan trái, dạ dày và cơ hoành. Hơn 2 giờ thực hiện ca phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi hồi sức.

Dao cạo mủ được lấy ra khỏi người bé trai. Ảnh: VOV

Theo gia đình bệnh nhân, trước đó, Đ.D được mẹ chở bằng xe máy đi cạo mủ cao su. Trên đường đi thì bị tai nạn khiến dao cạo mủ cao su đâm xuyên người. Đ.D được bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh sơ cứu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phẫu thuật lấy dao cạo mủ cao su ra khỏi bụng.

Ngã vào nồi nước sôi mẹ đang nấu, bé gái 1 tuổi ở Trà Vinh bị bỏng thương tâm Trong lúc mẹ đang nấu nước trên bếp củi, bé gái 1 tuổi chạy đến và vấp té, ngã vào nồi nước đang sôi khiến cơ thể bỏng nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-be-trai-12-tuoi-i-cao-mu-cao-su-cung-me-bi-dao-cao-am-xuyen-bung-535158.html