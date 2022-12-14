Gia đình sẽ đưa nạn nhân đi hoả táng và chuẩn bị tổ chức lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Sáng ngày 14/12, thông tin từ báo Dân Việt cho biết, một người thân trong gia đình xác nhận, bà Vũ Thị Đ. (người mẹ trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà ở Hưng Yên) đã qua đời. Theo người thân, bà Đ. tử vong vào đêm 13/12 sau gần 45 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Gia đình sẽ đưa nạn nhân đi hoả táng và chuẩn bị tổ chức lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Bà Đ. qua đời sau 45 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, anh Đỗ Văn Điển (con trai bà Vũ Thị Đ.) cho biết mẹ anh đã thực hiện vài lần phẫu thuật ghép da, sức khoẻ bà Đ. vô cùng yếu, chi phí điều trị cũng rất tốn kém. Trước đó, 2 người con gái trong vụ việc gồm Đỗ Thị Đ. (con gái đầu - SN 1982) và Đỗ Thị Điểm (con gái thứ hai - SN 1988) đã tử vong do thương tích quá nặng.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 cô con gái của bà Vũ Thị Đ. (SN 1961, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Đ (con gái đầu, SN 1982), Đỗ Thị Đ (con gái thứ hai, SN 1988) và Đỗ Thị Đ. (con gái thứ ba, SN 1990) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ đẻ.

Tại đây, cô con gái thứ hai đã đổ xăng xuống nền gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đ. và 3 cô con gái đều bị bỏng phải đưa đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người".

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