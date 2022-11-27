Thi thể người phụ nữ này được gia đình đưa đi hỏa táng tại Hà Nội, tro cốt mang về địa phương để làm mai táng theo phong tục.

Liên quan đến vụ 3 cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên do mâu thuẫn chuyện đất đai, thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, ngày 27/11, lãnh đạo UBND xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, ngoài chị Đỗ Thị Định (SN 1982, trú thôn Thiên Lộc, xã Trung Hoà) đã mất trước đó gần 10 ngày, thì chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988) cũng vừa tử vong do thương tích quá nặng.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm, theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đ. ở xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Những người con này còn mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ..

Hiện chỉ còn người mẹ và cô con gái út đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách. Thấy vậy bà Đ. liền can ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Đ. và ba người con gái sinh năm 1982, sinh năm 1988, sinh năm 1990 bị bỏng. Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ.

Xác định có dấu hiệu của tội Giết người nên công an khởi tố vụ án để điều tra. Theo con trai của bà Đ., nguồn cơn vụ việc đau lòng có lẽ từ lúc gia đình xây nhà mới, từ đó chị em trong gia đình nảy sinh mâu thuẫn, lòng tham, đố kỵ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VnExpress

Từ cuối năm 2020, người con gái thứ ba đã có đơn đề nghị hòa giải gửi đến UBND xã Trung Hòa về việc giải quyết phân chia tài sản thừa kế từ người cha để lại. Tài sản để lại gồm hai mảnh đất: mảnh thứ nhất ở trong ngõ, cách đường trục chính của làng khoảng 200m, có nhà cấp bốn. Mảnh thứ hai sát mặt đường chính của làng, cả gia đình cùng góp công sức đổ nền để làm nhà ở và hiện đang có nhà mới xây.

Trong những lần hòa giải, người mẹ nêu quan điểm: Gia đình có hai thửa đất thì thửa đất hiện tại (ở sát mặt đường) bà và con trai đang ở, nếu sau này bà mất đi sẽ để lại cho con trai thờ cúng. Còn thửa đất phía trong bà sẵn sàng cho ba cô con gái.

Tuy nhiên, người con gái thứ ba nhất quyết không đồng ý nhận thửa đất phía trong và bày tỏ mong muốn mẹ chia thửa đất phía ngoài cho ba chị em để còn kinh doanh, sinh sống.

Hiện bà Vũ Thị Đ. tiên lượng đang rất nặng. Ngày 15/11, bà Đ. được các bác sĩ chuẩn đoán bỏng nặng, sốc nhiễm khuẩn nên phải tiến hành lọc máu liên tục.