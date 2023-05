Liên quan đến vụ 3 cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên do mâu thuẫn chuyện đất đai, thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, ngày 27/11, lãnh đạo UBND xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, ngoài chị Đỗ Thị Định (SN 1982, trú thôn Thiên Lộc, xã Trung Hoà) đã mất trước đó gần 10 ngày, thì chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988) cũng vừa tử vong do thương tích quá nặng.

Hiện chỉ còn người mẹ và cô con gái út đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Việt

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm, theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đ. ở xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Những người con này còn mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ..