Vụ 3 mẹ con ở Huế tử nạn sau va chạm xe ben: Căn nhà lạnh lẽo với 3 thi thể và nước mắt đau đớn tận cùng của chồng

Tin nóng 27/11/2022 09:43

Trong một ngày mất đi tất cả vợ và con, người chồng như chết lặng. Những giọt nước mắt mặn chát không ngừng lan trên má người đàn ông đáng thương này.

Chiều tối 26/11, trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), nhiều người thân, hàng xóm tập trung giúp gia đình bà Nguyễn Thị Sen lo mai táng cho 3 người cháu và cô con dâu xấu số.

Vụ 3 mẹ con ở Huế tử nạn sau va chạm xe ben: Căn nhà lạnh lẽo với 3 thi thể và nước mắt đau đớn tận cùng của chồng - Ảnh 1
Bà Sen đau đớn khi con dâu và 3 người cháu nhỏ qua đời thương tâm. Ảnh: Thanh Niên

Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra khi chị N.T.T.H. điều khiển xe máy chở theo 2 con gái (đang học lớp 2) trên đường đưa con về nhà ngoại ăn giỗ, khi đến khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao Võ Nguyên Giáp (khu An Cựu City) thì xảy ra va quệt với xe tải chở đất chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến 3 mẹ con ngã xuống, bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi.

Người nhà chị H. ai cũng bàng hoàng khi nhận được tin 4 mẹ con gặp nạn và qua đời. Đôi mắt đỏ hoe, bà Nguyễn Thị Sen (mẹ chồng chị H.) kể: sáng 26/11 đang ở nhà thì nhận được tin dữ là con dâu đang mang thai và 3 đứa cháu của mình mất vì TNGT.

"Người dân gọi điện báo tin ban đầu tôi không tin đó là sự thật, khi cầm máy và gọi lại thì tôi mới bàng hoàng. Tôi chạy đến hiện trường, những gì hiện ra trước mắt khiến tôi ngã khụy, chết lặng", bà Sen kể lại trong nước mắt.

Ngồi cạnh thi thể vợ và các con trước giờ đưa vào quan tài nhập liệm, anh Nguyễn Quốc Cường (chồng chị H.) như chết lặng, chỉ hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt méo mó. Tới thời điểm này người đàn ông này vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật kinh hoàng khi vợ và các con đã không còn. "Vợ con của tôi đâu rồi, vợ của tôi đâu rồi", người chồng lắp bắp, nghẹn giọng. Có lẽ tới thời điểm này, anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật kinh hoàng đang xảy ra với gia đình anh.  

Vụ 3 mẹ con ở Huế tử nạn sau va chạm xe ben: Căn nhà lạnh lẽo với 3 thi thể và nước mắt đau đớn tận cùng của chồng - Ảnh 2
Anh Cường thất thần ngồi nhìn về phía quan tài của vợ và các con. Ảnh: TCGT

Trước sự việc đau lòng, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - huế cùng đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và các sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng có biện pháp khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời trao số tiền 15 triệu đồng (mỗi nạn nhân 5 triệu đồng) từ Ban ATGT tỉnh đến cho gia đình nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương có những quan tâm, hỗ trợ kịp thời để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong.

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