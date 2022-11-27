Kẻ ra tay sát hại bà bán trà đá dã man chỉ vì nhớ lại 'mối thù' 5 năm trước

Xã hội 27/11/2022 09:14

Bất ngờ nhớ lại "mối thù" trong quá khứ, Chiến mang dao đến chỗ bà H. đang ngồi bán nước và ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 26/11, Công an quận Tây Hồ cho biết đã khởi tố vụ án hình sự Giết người và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi.

Theo thông tin từ VnExpress cho biết, Chiến khai, từng sống cùng gia đình ở ngõ 29 Thụy Khuê, nhưng gần đây đã chuyển đến cư trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Chiến nghi ngờ hồi năm 2017, bà Hồng Thu H., 51 tuổi, chỉ đạo cháu đến đập cửa kính nhà mình. "Mối thù" nung nấu từ 5 năm trước đến giờ.

Kẻ ra tay sát hại bà bán trà đá dã man chỉ vì nhớ lại 'mối thù' 5 năm trước - Ảnh 1
Chiến tại cơ quan chức năng. Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo báo Công an TP.HCM cho biết, vào khoảng 11h50 ngày 25/11, người dân sinh sống tại khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám, Q.Tây Hồ bàng hoàng nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ bán trà đá.

Thời điểm ấy, mọi việc diễn ra nhanh khiến tất cả những người chứng kiến sững sờ. Họ chỉ kịp nhìn thấy Chiến xuống tay với một người phụ nữ 51 tuổi. Gây án xong, nam nghi phạm vứt dao rồi tẩu thoát khỏi hiện trường trong sự hoảng sợ của những người xung quanh.

Sau đó, Chiến đón xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng để lẩn trốn, nhưng đã bị Cảnh sát Hình sự bắt giữ, đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ để đấu tranh khai thác.

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Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm em gái cùng mẹ khác cha, Lê Văn Nghĩa đã bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành trong nước và bị truy nã toàn quốc.

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