Người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá có tỷ lệ thương tích 48%

Tin nóng 23/11/2022 19:22

Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Cà Mau đã đưa ra kết quả giám định thương tích của ngư dân bị bạo hành dã man trên tàu gây xôn xao dư luận.

Liên quan vụ 2 ngư dân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình bị hành hạ dã man trên tàu cá, ngày 23/11, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an tỉnh Cà Mau cho biết kết quả giám định thương tích của ông Trung là 48%.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi), Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi; cùng ngụ huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Các đối tượng khai lý do đánh ông Trung là do ông này làm biếng" - nguồn tin nói trên Người Lao Động.

Người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá có tỷ lệ thương tích 48% - Ảnh 1
Ông Trung, người bị hành hạ dã man. Ảnh: NLĐ

Thông tin từ VietNamNet cho biết thêm, theo diễn biến vụ việc, vào ngày 28 và 30/5, ông Lê Văn Bình và ông Trương Văn Trung đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời trình báo về việc bị đánh đập trên tàu cá BT 97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (57 tuổi, tên thường gọi bà Năm Bô, quê ở huyện Ba Tri, Bến Tre; tạm trú tại thị trấn Sông Đốc) làm chủ. 

Ngày 30/5, bà Hà và ông Bình, ông Trung tự thỏa thuận, không yêu cầu xử lý và rời khỏi địa phương, không liên lạc được. 

Công an thị trấn Sông Đốc yêu cầu bà Hà đưa tàu cá vào bờ để xác minh nhưng người phụ nữ này không chấp hành. Từ đó, cơ quan Công an chưa làm việc được với những người liên quan. 

Đến ngày 15/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một người đàn ông bị đánh trên tàu cá. Qua xác minh, người bị đánh trong đoạn clip là ông Trung.

Ngày 17/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời tiếp nhận, thụ lý vụ việc. Một ngày sau, Công an huyện khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác. 

Đến ngày 20/11, Công an huyện này phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc trực tiếp dùng phương tiện ra biển điều tàu cá BT 97993-TS, cùng Toàn (con của bà Hà), Tỵ và Hùng vào đất liền phục vụ công tác điều tra.

Người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá có tỷ lệ thương tích 48% - Ảnh 2
Ba bị can Toàn, Tỵ và Hùng. Ảnh: VietNamNet

Đến 6h ngày 22/11, Công an huyện đã phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc đưa ông Trung từ ghe biển ngoài khơi về đến trụ sở để phục vụ điều tra và đưa đi giám định thương tích. 

Sau khi trở về đất liền vào cuối tháng 5, ông Trung kể với người dân địa phương về những ngày làm việc trên tàu cá BT 97993-TS, ông làm việc chậm hơn các đồng nghiệp vì sức khỏe yếu nên bị con trai chủ tàu là Nguyễn Công Toàn dùng roi đuôi cá đuối đánh vào người. Không chỉ vậy, Toàn còn lấy nước sôi đổ vào bắp chân ông Trung và bắt thuyền viên này ăn cá sống.

“Tôi hơi yếu, làm chậm tay. Những lúc làm không kịp anh em thì nó hành hung, đánh tôi, lấy roi cá đuối đánh dập thịt, bắt ăn 11 con cá mắt lộ sống. Cá vừa bắt lên, nó bắt tôi ngồi xé ăn. Tới giờ ăn cơm, nó ăn nhậu cho đã rồi kêu thằng bạn phải bẻ 1-2 cái răng, nói thằng nào không bẻ răng tôi thì bẻ răng thằng đó”, ông Trung kể.

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