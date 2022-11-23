Đây là 3 người có hành vi hành hạ, đánh đập dã man 2 người đàn ông trên tàu cá. Hai bị hại là ông Lê Văn Bình (40 tuổi) và Trương Văn Trung (47 tuổi), cùng quê Kiên Giang.

Ngày 23/11, theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời ( Cà Mau ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Toàn (33 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi) để điều tra hành vi “Hành hạ người khác”.

“Chân ông Trung bị yếu nên trong quá trình làm việc có thể chậm chạp, mắt lại mờ nên lựa cá bị sót... từ đó bị 3 bị can đánh đập. Các bị can đánh ông Trung bằng vỏ xe, roi đuôi cá đuối, kìm, dây thừng, dao…”, nguồn tin nói trên VietNamNet

Bước đầu các bị can khai lý do đánh ông Trung là do người đàn ông này làm biếng.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của ông Trung là 48%. Vụ việc hiện còn trong quá trình điều tra, nếu đủ căn cứ thì Cơ quan CSĐT sẽ khởi tố bổ sung tội danh.

Theo diễn biến vụ việc, VTV.vn cho biết, vào tối 15/11, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh hai người đàn ông bị hành hạ dã man. Hình ảnh của 2 clip cho thấy, vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển, nghi trên vùng biển tỉnh Cà Mau.

Sau đó, UBND huyện Trần Văn Thời đã có báo cáo về vụ việc. Theo báo cáo, cuối tháng 5/2022, ông Trương Văn Trung (47 tuổi) và ông Lê Văn Bình (30 tuổi), cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, đều làm nghề ngư phủ, đã đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc mình bị đánh trên tàu cá mang biển kiểm soát BT:97993-TS.

Ba người tham gia đánh là Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Qua làm việc, cả 2 ngư phủ là Bình và Trung đều không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Hành động tra tấn 2 người đàn ông như thời trung cổ khiến dư luận dậy sóng. Ảnh: NLĐ

Ngay sau vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin trên.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Đến ngày 20/11, Công an huyện này phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc trực tiếp dùng phương tiện ra biển điều tàu cá BT 97993-TS, cùng Toàn (con của bà Hà), Tỵ và Hùng vào đất liền phục vụ công tác điều tra.

Đến 6h ngày 22/11, Công an huyện đã phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc đưa ông Trung từ ghe biển ngoài khơi về đến trụ sở để phục vụ điều tra và đưa đi giám định thương tích.