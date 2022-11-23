Vụ cô gái Lương Hải Như mất tích bí ẩn: Gia đình thông tin về thi thể được tìm thấy dưới sông Tô Lịch nghi giống Hải Như

Tin nóng 23/11/2022 09:40

Trước đó, gia đình cô gái Lương Hải Như được yêu cầu cung cấp ADN để đối chiếu với một thi thể được tìm thấy ở sông Tô Lịch.

Tối 22/11, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha của Lương Hải Như) xác nhận thi thể được tìm thấy dưới sông Tô Lịch không phải của Lương Hải Như. "Bước đầu cơ quan điều tra cho gia đình biết là hài cốt sông Tô Lịch không phải là Hải Như, là nữ đã lớn tuổi làm răng số 4,7 hàm trên mà Hải Như làm răng số 6 hàm dưới, giờ gia đình chỉ biết mong cơ quan công an điều tra làm sáng tỏ vụ việc để đưa Hải Như về bên gia đình", cha của Lương Hải Như cho biết.

Vụ cô gái Lương Hải Như mất tích bí ẩn: Gia đình thông tin về thi thể được tìm thấy dưới sông Tô Lịch nghi giống Hải Như - Ảnh 1
Gia đình xác nhận thi thể được tìm thấy dưới sông Tô Lịch không phải của Lương Hải Như. Ảnh: Internet

Vào ngày 10/11, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung liên quan đến vụ cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích bí ẩn nhiều tháng nay.

Theo người đăng tải bài viết, gần đây, gia đình cô gái Hải Như được cơ quan chức năng thông báo về việc phát hiện một thi thể ở sông Tô Lịch, có nhận dạng giống 80% cô gái 23 tuổi này. Bài đăng cũng cho biết hiện cơ quan điều tra đã lấy ADN của gia đình Hải Như để xác nhận danh tính của thi thể.

Trao đổi trên báo Dân Trí, ông Tuyên (bố Hải Như) xác nhận đầu tháng 10, gia đình được một cán bộ Công an TP Hà Nội liên hệ, thông báo có một thi thể ở sông Tô Lịch (đoạn gần cầu Cót) và đề nghị người nhà cô gái cung cấp ADN để đối chiếu, xác minh danh tính tử thi.

Trước đó, tối 14/7, Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến 21h cùng ngày, gia đình cô gái 23 tuổi mất liên lạc với Như. Qua thiết bị điện thoại có định vị, người nhà Hải Như phát hiện cô di chuyển từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức.

Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan tội phạm.

Thời gian sau đó, nhiều cuộc tìm kiếm, trục vớt thi thể được triển khai từ phía gia đình, cơ quan chức năng và các đơn vị thứ 3. Tuy nhiên, kết quả không khả quan.

Liên quan đến Hải Như, người nhà cho biết trước khi Như mất tích, cô gái 23 tuổi từng có quan hệ tình cảm với T.N.T. (25 tuổi). Hai người sau đó có mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên dừng quan hệ yêu đương. Trong quãng thời gian sau khi chia tay, T. từng hành hung, chặn đường Hải Như và bị cơ quan chức năng can thiệp.

Ngay sau khi Hải Như mất tích, T. cũng được phát hiện tự tử tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Gia đình Lương Hải Như nói gì về thông tin mới liên quan đến con gái mất tích 4 tháng qua?

Gia đình Lương Hải Như nói gì về thông tin mới liên quan đến con gái mất tích 4 tháng qua?

Lương Hải Như (23 tuổi, Hà Nội) vẫn biệt vô âm tín suốt 4 tháng qua. Gia đình của cô gái trẻ không ngừng tìm kiếm tin con.

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