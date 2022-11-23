Diễn biến MỚI nhất vụ dùng súng tự chế bắn tình địch trọng thương tại nhà vợ cũ

Tin nóng 23/11/2022 19:36

Ghen tuông vợ cũ thân mật với người đàn ông khác, Giang dùng súng tự chế bắn tình địch trọng thương.

Theo thông tin từ Zing cho biết, ngày 23/11, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Giang (49 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội Giết người.

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận ông ta và chị Nguyệt ly hôn, nhưng từ năm 2012 lại quay về sống chung với nhau. Do thường xuyên đi làm xa, Giang ít ở nhà. Thời gian gần đây, Giang thấy vợ cũ đi hát karaoke với anh D. (46 tuổi) và nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người đàn ông này.

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Nguyễn Văn Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Theo diễn biến vụ việc, thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, vào chiều 18/11, Giang đi qua nhà mẹ vợ cũ, thì thấy anh D. đang ngồi làm thịt vịt. Khi đó, anh D. buông lời trêu chọc khiến nghi phạm bực tức. Tối cùng ngày, Giang quay lại nhà và vẫn thấy vợ cũ với anh D. đang ngồi với nhau nên đã lấy khẩu súng tự chế bắn liên tiếp vào người anh D.

Tại bệnh viện, anh D. được xác định bị găm hơn 30 viên đạn chì ở vùng ngực. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy đạn ra.

Sau khi gây án, Giang bỏ trốn và bị bắt tại địa bàn phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

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Từ khóa:   giết người giết tình địch Bắc Giang

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