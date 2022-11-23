Đã bắt được đối tượng hiếp dâm em gái cùng mẹ khác cha rồi trốn truy nã đến nhiều tỉnh

Tin nóng 23/11/2022 19:45

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm em gái cùng mẹ khác cha, Lê Văn Nghĩa đã bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành trong nước và bị truy nã toàn quốc.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, vào chiều 23/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã Lê Văn Nghĩa (33 tuổi, trú tại xã Bình Thuỷ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh An Giang điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo thẩm quyền.

Đã bắt được đối tượng hiếp dâm em gái cùng mẹ khác cha rồi trốn truy nã đến nhiều tỉnh - Ảnh 1
Lê Văn Nghĩa tại cơ quan Công an. Ảnh: NLĐ

Thông tin về vụ việc, báo Người Lao Động cho biết, trước đó, chiều 22/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Nghĩa đang trên một chiếc xe khách di chuyển trên Quốc lộ 27 từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Lắk.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi chiếc xe khách trên đến địa phận xã Hoà Hiệp (huyện Cư Kuin) thì Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Nghĩa.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận giữa năm 2021, đối tượng đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm em gái cùng mẹ khác cha. Sự việc sau đó bị người nhà phát hiện và trình báo đến cơ quan công an. Cuối năm 2021, sau khi công an xã mời lên làm việc thì Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nghĩa để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Nghĩa trên toàn quốc.

Thời gian này, Nghĩa đã bỏ trốn đến nhiều nơi ở Kiên Giang, Hà Nội, Lâm Đồng và bị bắt giữ khi từ Lâm Đồng trốn sang Đắk Lắk.

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