Diễn biến MỚI nhất sức khỏe người mẹ già trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà: Đang rất yếu, chưa thể thực hiện phẫu thuật

Theo thông tin mới nhất từ báo Tuổi Trẻ, người con trai thứ hai của bà Vũ Thị Đều - anh Đỗ Văn Điển (người bị ba cô con gái đổ xăng đốt nhà) cho biết, hiện sức khỏe bà Đều vẫn rất yếu. "Mẹ tôi đã nhận thức được nhưng vẫn phải điều trị lọc máu, chưa thể thực hiện phẫu thuật", anh Điển nói.

Sáng nay (27/11), lãnh đạo xã lãnh đạo UBND xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận với báo chí, người con gái thứ 2 trong vụ mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đã tử vong .

Trước đó người con trai cho biết, chi phí chạy chữa cho mẹ vô cùng lớn nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để cứu mẹ: "Những ngày qua, các bác sĩ luôn nỗ lực cứu chữa mẹ tôi. Bác sĩ cũng trao đổi với gia đình mẹ tôi bị bỏng rất nặng dẫn đến nhiễm trùng máu và tụt huyết áp, tiên lượng xấu. Giờ còn một tia hy vọng gia đình tôi cũng cố gắng cứu chữa cho mẹ. Hiện số tiền điều trị cho mẹ tôi đã lên đến hơn 400 triệu đồng, gia đình đang phải vay mượn để chạy chữa cho mẹ", anh Điển chia sẻ.

Nạn nhân là Đỗ Thị Điểm (34 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) đã tử vong vào lúc 14h chiều 26/11, sau gần một tháng điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Hiện gia đình đã lo xong hậu sự cho nạn nhân.

Trước đó, người con gái cả là chị Đỗ Thị Định (40 tuổi) cũng đã tử vong vào tối hôm 18/11, sau gần 20 ngày điều trị bỏng.

Người con gái út là chị Đỗ Thị Đưa (32 tuổi) bị bỏng nhẹ nhất, vẫn đang điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VnExpress

Thông tin về vụ việc đau lòng, báo Dân Việt cho biết, dựa theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đều (61 tuổi). Những người con này còn mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều.

Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách. Thấy vậy bà Đều liền can ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt.

Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Đ. và ba người con đều bị bỏng nặng gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982), Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990). Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ.

Xác định có dấu hiệu của tội Giết người nên công an khởi tố vụ án để điều tra. Theo con trai của bà Đều, nguồn cơn vụ việc đau lòng có lẽ từ lúc gia đình xây nhà mới, từ đó chị em trong gia đình nảy sinh mâu thuẫn, lòng tham, đố kỵ.

Từ cuối năm 2020, người con gái thứ ba đã có đơn đề nghị hòa giải gửi đến UBND xã Trung Hòa về việc giải quyết phân chia tài sản thừa kế từ người cha để lại. Tài sản để lại gồm hai mảnh đất: mảnh thứ nhất ở trong ngõ, cách đường trục chính của làng khoảng 200m, có nhà cấp bốn. Mảnh thứ hai sát mặt đường chính của làng, cả gia đình cùng góp công sức đổ nền để làm nhà ở và hiện đang có nhà mới xây.

Trong những lần hòa giải, người mẹ nêu quan điểm: Gia đình có hai thửa đất thì thửa đất hiện tại (ở sát mặt đường) bà và con trai đang ở, nếu sau này bà mất đi sẽ để lại cho con trai thờ cúng. Còn thửa đất phía trong bà sẵn sàng cho ba cô con gái.

Tuy nhiên, người con gái thứ ba nhất quyết không đồng ý nhận thửa đất phía trong và bày tỏ mong muốn mẹ chia thửa đất phía ngoài cho ba chị em để còn kinh doanh, sinh sống.