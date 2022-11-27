Xe tải lùi đột ngột cán chết 3 mẹ con: Nam quân nhân về chịu tang mẹ và 2 em, nấc nghẹn 'Anh về rồi, sao Út không đợi anh!'

Tin nóng 27/11/2022 13:40

Nam quân nhân Nguyễn Đăng Khiêm không thể ngờ buổi gặp mặt sáng 26/11 lại là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười của mẹ và 2 em.

Trưa 27/11, người thân của 3 nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra tại Phú Yên cho biết, hơn 1h sáng cùng ngày, người con cả là Nguyễn Đăng Khiêm (SN 2003) đã về đến nhà để gặp mẹ và 2 em lần cuối.

Ngồi cạnh thi thể của mẹ và em, Khiêm mặc bộ quân phục òa khóc nức nở. Trước di ảnh và thi thể ba người mình yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi, những tiếng nấc nghẹn ngào xé lòng của Khiêm như đau thấu tâm can.

"Mẹ còn dặn con phải ăn uống đầy đủ, đem những món con thích ăn mà sao giờ đây, mẹ và em nằm im như thế này?" - Khiêm đau đớn nói.

Xe tải lùi đột ngột cán chết 3 mẹ con: Nam quân nhân về chịu tang mẹ và 2 em, nấc nghẹn 'Anh về rồi, sao Út không đợi anh!' - Ảnh 1
Nam quân nhân đau đớn bên thi thể mẹ và 2 em. Ảnh: VTC News

Nói rồi, Khiêm lại gần thi thể 2 em, mở chiếc khăn trắng đang che mặt để nhìn em, Khiêm đau xót thốt lên những câu nói khiến ai nghe cũng thấy quặn lòng.

“Mới sáng đây mà, em cười tươi như này mà giờ lại nằm đây. Anh hai hứa thực hiện nghĩa vụ đất nước xong, anh sẽ về chở em đi học, đi chơi,… sao Út không đợi anh” - Khiêm đẫm nước mắt nói.

Người nhà nạn nhân cho biết, tranh thủ ngày cuối tuần, sáng sớm (26/11), chị Nguyễn Thị T. (SN 1981) cùng 2 con là Nguyễn Đăng K. (SN 2005) và Nguyễn Xuân N. (SN 2016) đi xe máy từ Khánh Hòa ra Bình Định thăm người con trai cả đi nghĩa vụ quân sự.

“Từ ngày Khiêm đi nghĩa vụ vào tháng 2/2022, đây là lần thứ hai, chị T. ra thăm con trai. Do nghe tin con trai chuẩn bị chuyển đơn vị đi xa nên 3 mẹ con từ sáng đã chở nhau ra thăm. Em gái út cũng đòi đi theo vì nhớ anh… Gia đình cứ nói là đi xe khách nhưng chị tiếc tiền, nói để dành tiền mua đồ ăn ngon cho con” – chị Liễu (em gái chị T.) chia sẻ. 

Xe tải lùi đột ngột cán chết 3 mẹ con: Nam quân nhân về chịu tang mẹ và 2 em, nấc nghẹn 'Anh về rồi, sao Út không đợi anh!' - Ảnh 2
Khuôn mặt thất thần của anh Khoa khi biết vợ và 2 con mình đã ra đi mãi mãi. Ảnh: Lao Động

Thông tin từ VTC News cho biết, từ lúc đón vợ con về nhà, anh Nguyễn Đăng Khoa (chồng chị T.) chỉ ngồi một góc ôm mặt khóc. Tối qua, khi nghe tin vợ con gặp nạn, anh tức tốc theo xe đi Phú Yên, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ làm phụ hồ. Khi về đến nhà, anh vội thay chiếc áo để tiễn biệt vợ con lần cuối. Vụ tai nạn như một cơn ác mộng ập đến khiến anh không thể đứng vững.

Được biết, hàng ngày, anh Khoa làm thợ hồ, còn chị T. ở nhà lo nội trợ và đưa đón con gái út đi học. Cháu Nguyễn Đăng K. học sửa xe, con trai cả thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống tuy nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười, các con dần trưởng thành. Vậy mà, giờ đây, cảnh tang thương phủ khắp gia đình nhỏ.

Theo báo Láo Động cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 26/11 tại km 1249+170m QL1, thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Ô tô tải BKS 76H-01318 do Trần Hữu Dương (SN 1987, trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cầm lái chạy hướng Bắc - Nam. Khi tới đoạn đường trên, xe tải đang đi bỗng dừng lại lùi ra sau va chạm với xe máy BKS 79V1-412.32 từ phía sau đi tới khiến 3 người trên xe máy chết tại chỗ. 

Nhiều nhân chứng cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, trời mưa to. Tài xế xe chạy ra la lớn “tai nạn”, người đi đường mới biết chạy lại thì thấy 3 mẹ con chị T. đã chết. Thời điểm đó, tài xế nói lùi xe vào quán cơm để lấy điện thoại bỏ quên.

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