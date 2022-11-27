Huế: Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép và xe ở trên cầu rồi mất tích

Tin nóng 27/11/2022 12:54

Cơ quan chức năng đang tiến hành bàn giao thi thể nữ sinh mất tích 3 ngày trước đó cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết, ngày 27/11, lãnh đạo UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) xác nhận, người dân vừa phát hiện thi thể nữ sinh mất tích những ngày trước đó tại khu vực thuộc phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà).

Theo đó, khoảng 6h35 sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể tại đoạn sông gần cầu Tứ Phú thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà nên đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp cùng với người dân trục vớt thi thể để bàn giao cho gia đình. Thi thể được xác định là em M.T.H.T. (học sinh lớp 9, ở thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền).

Hiện, chính quyền địa phương đang chỉ đạo lực lượng xuống thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ việc tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an huyện Phong Điền tiếp tục điều tra, làm rõ.

Địa điểm tìm thấy thi thể cách vị trí nữ sinh bỏ lại dép và xe trên cầu khoảng 4km.

Huế: Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép và xe ở trên cầu rồi mất tích - Ảnh 1
Nữ sinh bỏ lại xe và dép trên cầu rồi mất tích. Ảnh: PLO

Trước đó, theo báo VietNamNet cho biết, vào khuya 24/11, em T. rời nhà đi đến cầu An Lỗ, tại đây em đã bỏ lại chiếc xe và đôi dép rồi mất tích. Ngay trong khuya đó, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm dưới sông nhưng không tìm thấy.

Chia sẻ với VietNamNet, ông M.V.K. (cha của T.) cho biết, cháu T. đi xe đạp điện, rời nhà đi khoảng 22h tối 24/11. 

Ban đầu, vợ chồng ông nghĩ con chạy ra quán tạp hoá mua đồ nên không hỏi. Đến gần 24h, khi công an gọi điện thông báo nghi T. bỏ lại xe và nhảy cầu, ông cùng người thân lập tức chạy đến hiện trường.

“Khi đến nơi, nhìn thấy xe và đôi dép của cháu bỏ lại trên cầu, toàn thân tôi rụng rời, ngã khuỵu”, ông K. nghẹn ngào.

Huế: Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép và xe ở trên cầu rồi mất tích - Ảnh 2
Ông K. thẫn thờ dưới chân cầu ngóng chờ tin con. Ảnh: Vietnamnet

Vợ chồng ông K. hoàn cảnh nghèo khó, sinh hạ được 3 người con. Cháu T. là con thứ 2.

“Quá trình học tập ở trường và về nhà, cháu không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, tôi có nghe công an nói mấy hôm trước giữa cháu và một số bạn trên lớp có chút mâu thuẫn nhỏ, nói qua nói lại trên mạng xã hội.

Không biết có phải vì chuyện đó mà con tôi nghĩ quẩn rồi có hành động dại dột hay không nữa”, ông K. chia sẻ.

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