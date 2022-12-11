Bé gái 14 tuổi để lại bức thư xin lỗi mẹ rồi mất liên lạc nhiều ngày

Tin nóng 11/12/2022 19:37

"Trước khi mất liên lạc, Y. có để lại bức thư với nội dung xin lỗi mẹ về việc học hành, chúc mẹ giữ gìn sức khỏe và chữa khỏi bệnh", người mẹ đau đớn cho biết.

Ngày 11/12, theo VTC News, một lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa có một nữ sinh 14 tuổi mất liên lạc từ ngày 9/12. Hiện địa phương đang phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích của cháu.

Nữ sinh bị mất liên lạc là Nguyễn Thị H.Y. (14 tuổi) hiện đang theo học tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Bé gái 14 tuổi để lại bức thư xin lỗi mẹ rồi mất liên lạc nhiều ngày - Ảnh 1
Nữ sinh 14 tuổi Nguyễn Thị H.Y. để lại bức thư rồi mất liên lạc. Ảnh: VTC News

Mẹ của Y. cho biết, khoảng 18h30 ngày 9/12, sau khi ăn tối xong cháu xin phép người nhà để đi học thêm, không có biểu hiện gì khác thường.

“Trước khi mất liên lạc, Y. có để lại bức thư với nội dung xin lỗi mẹ về việc học hành, chúc mẹ giữ gìn sức khỏe và chữa khỏi bệnh. 

Yến là con một trong gia đình. Bình thường cháu ít nói nhưng sống vui vẻ hòa đồng với bạn bè, không có mâu thuẫn với ai. Trước đó ít ngày cháu có than phiền với mẹ về việc học hành", mẹ cháu H.Y. nói thêm.

Hiện gia đình đang phối hợp cơ quan chức năng đăng tải thông tin tìm kiếm Y. rộng rãi trên mạng xã hội.

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