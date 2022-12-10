Người phụ nữ đang mang bầu tháng thứ 3 ở huyện Triệu Phong đem tấm chiếu ra bờ sông giặt thì bị sẩy chân, rơi xuống sông tử vong.
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Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (10/12), lãnh đạo UBND xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xác nhận, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của một thai phụ sẩy chân khi giặt đồ bên bờ sông.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1988, trú tại thôn xuân Quy, xã Triệu Độ). Gia đình đã đưa chị Th về nhà lo hậu sự.
Nguồn tin từ Dân Việt cho biết thêm, trước đó, vào 9h cùng ngày, tranh thủ trời nắng, thai phụ Nguyễn Thị Thu Th. đã mang chiếu và đồ đạc ra bờ sông để giặt. Không may, chị Th. bị sẩy chân xuống sông nhưng không ai phát hiện.
Mãi một lúc sau, thấy vợ chưa trở vào nhà, người chồng đi ra sông tìm không thấy nên hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ.
Nhận được tin báo, công an, chính quyền cùng người dân phối hợp lặn tìm kiếm. Đến khoảng 10h cùng ngày, thi thể của chị Th. được tìm thấy. Được biết, chị Th. đang mang bầu tháng thứ 3.