Thông tin MỚI vụ 3 con gái phóng hỏa nhà mẹ ruột: Người mẹ đã thực hiện 2 cuộc phẫu thuật ghép da

"Mẹ tôi vẫn rất yếu, sức khỏe không có tiến triển nhiều. Bà không nói, không ăn được, phải truyền thức ăn qua ống sonde dạ dày", anh Điển nói.

Ngày 8/12, chia sẻ trên Zing, anh Đỗ Văn Điển (con trai bà Đ.) cho biết, gần 2 tháng từ ngày bị 3 cô con gái đem xăng đến nhà rồi phóng hỏa, bà Đ. đang điều trị tại bệnh viện với tình trạng bỏng nặng, sức khỏe rất yếu.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mẹ, anh Điển cho biết ngày 29/11, mẹ anh bắt đầu được phẫu thuật ghép da tự thân. Đến nay, bà Đ. đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật ghép da.

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 cô con gái của bà Đ. mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên . Sau đó, chị Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988, con gái thứ 2 của bà Đ.) đổ xăng ra phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến bà Đ. cùng 3 người con gái bị bỏng. Bốn người sau đó được đưa tới Viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

"Bác sĩ nói mẹ tôi sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da nữa. Bà mới trải qua 2 cuộc phẫu thuật, khi nào sức khỏe có tiến triển mới có thể làm những lần tiếp theo", anh Điển cho biết.

Thông tin từ Zing cho biết thêm, trước đó, anh Điển chia sẻ hôm mẹ anh nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bà Đ. bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Do bị bỏng sâu và nhiễm trùng, bà Đ. phải lọc máu, truyền thuốc 24/24h. Mỗi ngày điều trị tại bệnh viện chi phí lên tới vài chục triệu đồng. Để có tiền để cứu mẹ, gia đình phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa. Tiền viện phí lên tới hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, VnExpress cho biết, bà Đ. sinh được 3 con gái và một con trai. Trước đó, gia đình đã thống nhất chia cho 3 cô con gái mỗi người một mảnh đất trong ngõ. Mảnh đất ngoài mặt đường chia cho con trai. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản thỏa thuận.

Sau đó, 3 con gái đến nhà bà Đ. đòi thêm một suất đất ở ngoài mặt đường. Bà Đ. không đồng ý, nên 2 bên nhiều lần xảy ra cãi vã. Lãnh đạo xã cho hay đã ba lần tổ chức hoà giải việc nhà bà Đ. song bất thành. Gia đình tự xin hoà giải nội bộ nhưng "rạn nứt giữa các thành viên trong nhà ngày càng lớn".

Ngôi nhà xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: TPO

Anh Đỗ Văn Điển cho biết từ khi xây nhà mới, chị em trong gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2020, người con gái út đã gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hoà giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng. Chị vì thế "không bằng lòng".

Ngày 18/11, người con gái cả của bà Đ. (sinh năm 1982) tử vong do bị bỏng nặng. Đến ngày 27/11, người con gái thứ 2 cũng đã tử vong. Người con gái út đang điều trị tại bệnh viện.