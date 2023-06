Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang Trang Nemo

Trước đó, cuối tháng 11/2022, Trang Nemo từng phải hầu tòa vì bị cáo buộc liên quan đến tội danh gây rối trật tự công cộng từ hồi đầu năm. Nạn nhân của vụ việc - chị K. đã kiện Trang Nemo cùng một số nhân viên trong cửa hàng của cô sau khi ra tay "tác động vật lý" khiến người này bị thương tật 3%.

Trang Nemo tại phiên tòa hồi tháng 11. Ảnh: Thanh Niên

Tại tòa, Trang Nemo đã thừa nhận trong lúc nóng giận nên ra tay quá đáng với chị K. Trang Nemo gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự hối hận, ăn năn của mình: "Sau ngày đầu tiên xảy ra vụ việc, tôi đã rất ăn năn về hành vi của mình... Tôi cảm ơn vì có phiên tòa hôm nay để tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Khanh, thời gian qua tôi có xin lỗi và gửi quà nhưng tôi biết điều đó không đủ với những gì chị Khanh gánh chịu".

Tuy nhiên, nạn nhân K. cho rằng lời xin lỗi của Trang Nemo quá muộn màng và vẫn quyết kiện cô đến cùng. Viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt cho Trang Nemo là 8-12 tháng tù giam. Trong khi đó, Trang Nemo hi vọng cô được hưởng án treo với lý do muốn về lo cho công việc ở shop quần áo để nhân viên của mình có cái Tết trọn vẹn, ấm no.

Tại phiên tòa ngày 22/11, vì nhận thấy có nhiều tình tiết phức tạp nên hội đồng tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngay sau khi nhận được phán quyết trên, Trang Nemo đã tích cực đi làm từ thiện ở TP.HCM và quê nhà Bến Tre. Nhiều người cứ ngỡ cô sẽ có một cái Tết bình yên cho đến khi sự việc chiều nay xảy đến.