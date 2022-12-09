Nữ sinh 21 tuổi đầu độc cha ruột bằng chất xyanua bị đề nghị mức án tử hình, người mẹ khóc nức nở tại phiên tòa

Tin nóng 09/12/2022 11:59

Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Tống Thị Tùng Linh đã nhẫn tâm đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua rồi dựng hiện trường giả.

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết, sáng 9/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra xét xử bị cáo Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, cựu sinh viên khoa Luật, ngụ phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất độc, Hủy hoại tài sản.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) về tội Mua bán trái phép chất độc.

Nữ sinh 21 tuổi đầu độc cha ruột bằng chất xyanua bị đề nghị mức án tử hình, người mẹ khóc nức nở tại phiên tòa - Ảnh 1
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Lao Động

Tại phần khai mạc phiên tòa, đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa do thiếu vắng một nhân chứng. Tuy nhiên, VKS đề nghị tòa tiếp tục xét xử.

Diễn biến tại phiên tòa sáng nay, báo Vietnamnet cho biết, bị cáo Linh đứng trước bục khai báo về vụ việc khá bình tĩnh. Tống Thị Tùng Linh kể rành mạch về quá trình gây án và cho biết bản thân là sinh viên năm 3 ngành Luật tại một trường đại học tại TP.HCM. Lúc vụ án xảy ra là thời điểm Linh được nghỉ học do dịch Covid-19 về nhà sống cùng cha. 

Linh khai, từ khoảng tháng 9/2021 từng nảy sinh ý định giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi, cùng trú TP Bà Rịa). Linh giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Điệp uống nhưng bất thành. Sau đó, Linh lên mạng tìm hiểu chất độc xyanua để đầu độc cha. 

Ngày 18/1/2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM) tìm mua chất độc xyanua.  Lúc đầu, bị cáo Thư không bán. Do Linh năn nỉ và nói là sinh viên cần làm thí nghiệm, nên bà Thư đã gọi điện cho bà Lê Thị R (42 tuổi, trú TP.HCM) để hỏi mua lại. Bà R. báo giá 220 nghìn đồng/1kg, sau đó bà Thư bán lại cho Linh giá 500 nghìn đồng/1kg. 

Sau khi mua được xyanua, Linh về lại TP Bà Rịa thực hiện kế hoạch cho nước vào chai để cha uống.

Sau khi ông Điệp chết, Linh tạo hiện trường giả bằng cách đốt nhà, rồi loan tin có người đột nhập. Hành vi của đốt nhà khiến 2 chiếc xe máy bị cháy.

Nữ sinh 21 tuổi đầu độc cha ruột bằng chất xyanua bị đề nghị mức án tử hình, người mẹ khóc nức nở tại phiên tòa - Ảnh 2
Tống Thị Tùng Linh bình tĩnh khai trước tòa. Ảnh: Vietnamnet

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, Linh khai nguyên nhân dẫn đến việc giết cha là do cha tạo áp lực học hành quá lớn, Linh cảm thấy không chọn đúng ngành học nhưng theo ý của cha vẫn phải theo và thường xuyên bị la mắng.

“Cha tạo áp lực quá lớn, bị cáo bị đè nén không thể chia sẻ cùng ai về việc học tập của mình. Cha bị cáo muốn bị cáo học ngành luật hay y trong khi bị cáo thích học thiết kế đồ họa. Nếu bị cáo không nghe theo thì cha không lo cho. Bị cáo đăng ký học luật là theo ý của cha”, bị cáo Linh nói trước tòa.

Vị hội thẩm hỏi: “Việc cha bị cáo la rầy, mắng mỏ có gì quá đáng so với trách nhiệm giáo dục của cha mẹ không”. Linh trả lời: “Dạ không”.

Linh khai đốt nhà, che dấu hành vi giết cha vì thời điểm đó rất hoảng loạn. Khi được hỏi về việc nhìn nhận bản thân ra sao khi giết cha, bị cáo Linh nói thấy mình rất dã man. 

Trình bày tại tòa, bà Đê (mẹ bị cáo, vợ của bị hại) cho biết: “Lúc nhận tin nhà cháy, chồng chết, tôi thực sự rất đau buồn, không hiểu được chuyện gì xảy ra. Đến ngày công an chở đi Linh đi mới biết việc con mình đã làm…” Bà Đê ứa nước mắt, nói.

Nữ sinh 21 tuổi đầu độc cha ruột bằng chất xyanua bị đề nghị mức án tử hình, người mẹ khóc nức nở tại phiên tòa - Ảnh 3
Bà Đê, mẹ bị cáo Linh tại tòa. Ảnh: Vietnamnet

Bà Đê kể, thời gian khi đang ở TP.HCM cùng con gái, cũng thường xuyên nhận được điện thoại của Linh kể về chuyện thường xuyên bị cha la rầy.

Bị cáo Thư khai cửa hàng bán chất xyanua không phải do mình làm chủ, chỉ mới vào làm việc được một tháng. Do Linh năn nỉ quá nên mới bán, bản thân không hiểu biết về loại chất cấm này.

Đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Tống Thị Tùng Linh. 

Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội mua bán trái phép chất độc.

Cuối phiên xét xử, HĐXX thông báo sau khi nghị án sẽ tuyên án vào chiều 15/12.

 

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