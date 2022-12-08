Thông tin MỚI vụ án 'Tịnh Thất Bồng Lai': Tìm người bị hại của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc

Tin nóng 08/12/2022 11:21

Sau khi khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo tìm người bị hại trong vụ án.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 8/12, Công an tỉnh Long An có thông tin về vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (còn có tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ).

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc (SN 1960, địa chỉ: ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai sau đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ).

Thông tin MỚI vụ án 'Tịnh Thất Bồng Lai': Tìm người bị hại của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc - Ảnh 1
Hộ Cao Thị Cúc nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai. Ảnh: Thanh Niên

Theo công an, thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc là giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thông báo: Nếu ai là bị hại của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc thì liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sẽ không tiếp nhận giải quyết.

Mọi chi tiết liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An (hoặc Điều tra viên Trần Công Luận), địa chỉ: số 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An, SĐT: 0693.609113).

Thông tin MỚI vụ án 'Tịnh Thất Bồng Lai': Tìm người bị hại của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc - Ảnh 2
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: VnExpress

Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, vào phiên tòa xét xử ngày 3/11, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Long An tuyên bác toàn bộ kháng cáo của 6 bị cáo và tuyên y án sơ thẩm: Bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng mức án 4 năm tù; bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù. Tiếp tục tạm giam các bị cáo 45 ngày để đảm bảo cho việc thi hành án.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, ông Lê Tùng Vân cùng các bị cáo và một số người khác sống tại xã Hòa Khánh Tây do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.

Cũng liên quan tới vụ án này, ngày 28/10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết sau khi lấy mẫu ADN của 28 người liên quan sinh sống trong hộ của bị cáo Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai đưa đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM để giám định, bước đầu cơ quan an ninh điều tra đã có kết quả giám định ADN. 

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Thời gian qua, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ những phản ánh, tố cáo liên quan đến nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

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