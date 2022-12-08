Tuy nhiên chị D.T.H (22 tuổi, quê Bình Phước) đã tử vong . Còn anh X (30 tuổi, bạn trai chị H.) bị bỏng nặng được lực lượng Cảnh sát PCCC Q.12 đưa xuống dưới rồi chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ báo Công an TP.HCM cho biết, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 8/12, tại căn nhà 1 trệt 3 lầu trên đường ĐHT02, thuộc P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM bất ngờ bốc cháy trên tầng 1. Phát hiện cháy, người dân trèo từ ban công nhà kế bên để tiếp cận hiện trường cứu người và dập lửa.

Bước đầu nhận định vụ việc có dấu hiệu của vụ phóng hoả giết người. Nghi phạm Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau) là người yêu cũ của cô gái đã bị tạm giữ trong sáng cùng ngày.

Công an Q.12 và các đơn vị nghiệp vụ CATP nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lời khai phục vụ công tác điều tra.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ phóng hỏa. Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing cho biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu Tú khai có mối quan hệ tình cảm với chị H. Căn nhà trọ xảy ra vụ cháy được nghi phạm thuê để sống cùng bạn gái.

Khoảng một tuần trước, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. Tú dọn ra ngoài, còn chị H. ở lại căn nhà trọ trên.

Tối qua, khi chị H. không có nhà, Tú mua xăng, lẻn vào trong nhà trọ. Đợi khi chị H. và anh X. về ngủ, nghi phạm đã phóng hỏa. Vụ việc làm chị H. tử vong, còn X. bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ cháy, người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ dập lửa, đưa anh X. vào bệnh bệnh viện cấp cứu.

“Lực lượng công an đến hiện trường nhanh nên nghi phạm không tẩu thoát kịp, phải ẩn núp quanh đó. Khoảng vài giờ sau, Tú leo từ mái nhà xuống thì bị cảnh sát khống chế”, một nguồn tin xác nhận. Khi bị bắt, Tú cũng bị bỏng ở tay.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Đông Hưng Thuận 2 nghe tiếng nổ, sau đó lửa bùng phát tại căn nhà 3 tầng.

Một số người dân cùng dân quân tự vệ leo lên vị trí cháy ở tầng 1 và dập tắt đám cháy trước khi cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đến nơi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ thương vong.