Đã bắt được nghi can sát hại một luật sư ở TP Thủ Đức cách đây 4 tháng

Tin nóng 07/12/2022 19:18

Sau 4 tháng lẩn trốn, nghi can chém luật sư T.V.H (41 tuổi, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) tử vong tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã bị bắt giữ.

Ngày 7/12, thông tin từ VietNamNet cho biết, lực lượng trinh sát Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi can là nam giới, tên Phạm Trung Đan (29 tuổi, hiện sống lang thang) để điều tra hành vi giết người.

Bước đầu xác định Đan là nghi can sát hại ông T.V.H. (41 tuổi, quê Tiền Giang, là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) vào cuối tháng 7 vừa qua. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) - Công an TP.HCM đang đấu tranh, điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ dẫn đến việc tấn công khiến luật sư H. tử vong.

Đã bắt được nghi can sát hại một luật sư ở TP Thủ Đức cách đây 4 tháng - Ảnh 1
Khu vực luật sư T.V.H bị sát hại, đoạn gần cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Ảnh: VietNamNe

Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm, trước đó, chiều 31/7, Bệnh viện Quân dân y miền Đông tiếp nhận bệnh nhân H. nhập viện cấp cứu điều trị trong tình trạng có nhiều vết chém trên người, hôn mê sâu, mất máu nhiều.

Các bác sĩ đã hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân H. đã có mạch trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục điều trị. Vài ngày sau, bệnh nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Phòng PC02 cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là từ 18 giờ 10 đến 18 giờ 25 phút ngày 31-7 ở khu vực gần dạ cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Thời điểm công an có mặt, tại hiện trường chỉ có xe máy của nạn nhân và vài vết máu.

Được biết, ông H. là cựu Đại úy Công an, công tác tại Công an phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau khi xin nghỉ, ông H. hành nghề luật sư, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, có văn phòng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Sau hơn 4 tháng, đến nay Công an đã bắt giữ được nghi can và mở rộng điều tra vụ án. 

 

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Từ khóa:   giết người tử vong TP Thủ Đức

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