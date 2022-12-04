Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại dã man 2 bác cháu trong đêm ở Hà Tĩnh

Tin nóng 04/12/2022 07:46

Trần Thế Bảo từng là người yêu cũ của con gái nạn nhân, nhưng nhiều lần bị gia đình bạn gái ngăn cản không cho cưới nên xảy ra mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), thông tin từ Zing cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Trần Thế Bảo (SN 1989, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên) sau một đêm lẩn trốn.

Công an xác định Bảo là nghi phạm liên quan đến cái chết của ông P.V.D (SN 1964) và anh P.V.H (SN 1984, cùng trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên). Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Bảo khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bộc phát.

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại dã man 2 bác cháu trong đêm ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Nghi phạm Trần Thế Bảo bị bắt giữ sau khi gây ra án mạng. Ảnh: Tiền Phong

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong cho biết, Trần Thế Bảo từng là người yêu cũ của con gái ông P.V.D. Hai người từng có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên hôn sự sau đó không thành. Khoảng một tháng trước, người con gái của ông D. đi lấy chồng.

“Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn xuất phát từ chuyện này. Tuy nhiên cơ quan công an đang điều tra làm rõ thêm”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 2/12, người thân trở về, phát hiện ông P.V.D và người cháu P.V.H tử vong ngoài sân nên báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên người của hai nạn nhân có rất nhiều vết thương, nghi bị vật sắc nhọn tác động.

Sau khi gây án, khoảng 21h30, nghi phạm vào Bệnh viện Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để băng bó vết thương. Đến 22h15, sau khi sơ cứu xong, nghi phạm rời khỏi bệnh viện.

Đến khoảng 10h30 sáng nay (3/12), Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an huyện Lộc Hà và công an xã Hồng Lộc bắt giữ nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người thân ở huyện Lộc Hà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

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