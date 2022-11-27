Tạm giữ hình sự tài xế lùi xe làm chết 3 mẹ con ở Phú Yên

Tin nóng 27/11/2022 20:14

Trần Hữu Dương, 35 tuổi, người lùi ôtô tải cán 3 mẹ con tử vong trên quốc lộ 1 ở thị xã Sông Cầu bị tạm giữ hình sự.

Theo thông tin từ VTC News cho biết, chiều 27/11, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối Trần Hữu Dương (SN 1987, trú xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai). Dương là tài xế điều khiển xe tải trong vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Công an thị xã Sông Cầu đã kiểm tra sức khỏe tài xế với sự chứng kiến của người dân địa phương, kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Ảnh. VTC News

Thông tin từ báo Pháp luật TP HCM cho biết thêm, bước đầu tài xế Trần Hữu Dương khai ông điều khiển xe tải 76H-013.18 từ tỉnh Quảng Ngãi đi TP.HCM.

Chiều 26/11, khi đến đoạn qua xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, ông Dương dừng xe, vào ăn cơm tại một quán ăn ven đường.

Sau khi ăn cơm, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Dương tiếp tục điều khiển xe tải chạy về hướng nam. Xe chạy được vài trăm mét thì tài xế Dương phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên cho dừng xe đột ngột, rồi điều khiển xe lùi lại để quán vào lấy điện thoại.

Do xe tải lùi đột ngột, không quan sát nên tông ngã, cán vào xe máy chạy cùng chiều phía sau. Xe tải cuốn xe máy cùng ba người trên xe máy vào gầm, làm cả ba tử vong.

Ba nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (41 tuổi, ngụ thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) cùng hai con Nguyễn Đăng K. (17 tuổi), Nguyễn Xuân N. (6 tuổi).

Ba mẹ con chị T. bị nạn khi đang trên đường trở về sau khi đi xe máy ra Bình Định thăm con trai chị T. đang làm nghĩa vụ quân sự.

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 Tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình 3 mẹ con tử nạn do bị xe tải tông. Ảnh: VOV

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan điều tra nhận định tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau, không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.

Kết quả kiểm tra của Công an thị xã Sông Cầu đối với ông Dương ngay sau khi xảy ra tai nạn xác định tài xế này có kết quả âm tính ma túy, không có nồng độ cồn.

Tài xế Trần Hữu Dương có giấy phép lái xe hạng C do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi cấp tháng 7/2020, có giá trị đến ngày 23/7/2025.

Cơ quan chức năng cũng xác định ô tô tải 76H-013.18 nhãn hiệu Hino có giấy chứng nhận đăng ký do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 20/12/2021 cho ông Mai Văn Nhạn (56 tuổi, ngụ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), giấy chứng nhận kiểm định an toàn thời hạn hai năm do Công ty CP Đăng kiểm và dịch vụ giao thông ở tỉnh Bến Tre cấp.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực qua đoạn đường trên có mưa. Trên ca bin xe tải, ngoài tài xế Dương đang điều khiển còn có tài xế thứ hai và một phụ xe.

Xót xa cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Phú Yên

Xót xa cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Phú Yên

Người thân, xóm làng khóc thương trước sự ra đi tức tưởi dưới bánh xe tải của 3 nạn nhân.

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