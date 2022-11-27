Xót xa cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Phú Yên

Tin nóng 27/11/2022 19:48

Người thân, xóm làng khóc thương trước sự ra đi tức tưởi dưới bánh xe tải của 3 nạn nhân.

Thông tin từ VOV cho biết, chiều 27/11, gia đình, địa phương, các đơn vị quân đội tổ chức tang lễ 3 mẹ con có nhà ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị tai nạn giao thông ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Xót xa cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Phú Yên - Ảnh 1
Tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Đăng Khoa. Ảnh: VOV

Đêm qua (26/11), thi thể của 3 nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị T. (42 tuổi) cùng hai con là Nguyễn Đăng K. (18 tuổi) và Nguyễn Xuân N. (7 tuổi), được gia đình đưa về nhà tại thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình. Người con trai đầu là Nguyễn Đăng Khiêm đang đi bộ đội tại tỉnh Bình Định cũng được đơn vị cử người đưa về nhà ngay sau đó. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vạn Ninh phân công người ra động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Xót xa cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Phú Yên - Ảnh 2
Người thân, xóm làng khóc thương trước sự ra đi tức tưởi dưới bánh xe tải của 3 nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó cùng ngày, chị T. cùng 2 con ra thăm con trai là Nguyễn Đăng Khiêm bằng xe máy. Vượt quãng đường gần 200 km từ quê nhà ra tỉnh Bình Định, sau khi gặp con trai, chị T. chở 2 con quay về Khánh Hòa. Khi đến địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, tai nạn xảy ra khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Nhận tin dữ, anh Nguyễn Đăng Khoa (chồng và cha nạn nhân) tức tốc đón xe đến hiện trường. Khi nhìn thấy 3 chiếc giường xếp phủ chiếu, người đàn ông khóc nấc rồi gục xuống gọi thất thanh: “Vợ ơi, con ơi….” Đến hơn 12h đêm, thi thể 3 nạn nhân được đưa về nhà. Đêm 26/11, nhiều người dân thôn Bình Trung 1 đã có mặt, hỗ trợ gia đình anh Khoa.

Được biết, hàng ngày, anh Khoa làm thợ hồ, còn chị T. ở nhà lo nội trợ và đưa đón con gái út đi học. Cháu Nguyễn Đăng K. học sửa xe, con trai cả thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống tuy nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười, các con dần trưởng thành. Vậy mà, giờ đây, cảnh tang thương phủ khắp gia đình nhỏ.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 26/11 tại km 1249+170m QL1, thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Ô tô tải BKS 76H-01318 do Trần Hữu Dương (SN 1987, trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cầm lái chạy hướng Bắc - Nam. Khi tới đoạn đường trên, xe tải đang đi bỗng dừng lại lùi ra sau va chạm với xe máy BKS 79V1-412.32 từ phía sau đi tới khiến 3 người trên xe máy chết tại chỗ. 

Xót xa cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Phú Yên - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhiều nhân chứng cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, trời mưa to. Tài xế xe chạy ra la lớn “tai nạn”, người đi đường mới biết chạy lại thì thấy 3 mẹ con chị T. đã chết. Thời điểm đó, tài xế nói lùi xe vào quán cơm để lấy điện thoại bỏ quên.

Chiều 27/11, lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu cho biết, tài xế Trần Hữu Dương (35 tuổi, ngụ Gia Lai) đang bị tạm giữ để điều tra do liên quan vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. 

Theo điều tra ban đầu, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định "tài xế đã lùi xe không đúng quy định". Công an đang làm rõ thông tin cho rằng, khi dừng ăn cơm ở một tiệm ăn cách hiện trường 100m, tài xế để quên điện thoại nên lùi ô tô để lấy và không nhìn thấy có xe máy phía sau dẫn tới tai nạn...

Qua kiểm tra, Công an thị xã Sông Cầu xác định tài xế không sử dụng nồng độ cồn hay ma túy, xe tải còn thời hạn đăng kiểm.

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