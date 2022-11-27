Khi đang chơi cùng nhóm bạn tại khu vực suối Gành Nhảy, một em học sinh không may đã trượt chân rơi xuống suối rồi mất tích.

Chiều 27/11, theo thông tin từ báo Pháp luật TP HCM cho biết, lãnh đạo xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, xá nhận lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nam sinh T.H.T. (12 tuổi) mất tích tại suối Gành Nhảy.

Người dân theo dõi việc tìm kiếm. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, theo báo Dân Việt cho biết, vào trưa 26/11, một nhóm 4 học sinh lớp 7,8 tại trường THCS Hàm Nghi rủ nhau lên khu vực suối Gành Nhảy, thuộc thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước để vui chơi. Tại đây, nhóm học sinh đã leo lên một vách đá để tắm. Lúc này, một học sinh nam không may bị trượt chân rơi xuống suối.

Ngay sau đó, các bạn trong nhóm tìm kiếm nhưng bất thành, nhóm học sinh này đã quay về báo cho gia đình và địa phương tham gia tìm kiếm người mất tích.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, khó khăn là khu vực nam sinh mất tích có địa hình núi cheo leo, rất nguy hiểm.

Đến 12h30 ngày 27/11, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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