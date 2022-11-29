Trong đêm tối lạnh, người đi đường không khỏi xót xa khi nhìn thấy "căn lều" dựng tạm dưới gầm cầu Bãi Cháy của hai vợ chồng già mong tin tìm kiếm con nhảy cầu tự tử.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai vợ chồng ngồi trên cầu Bãi Cháy, suy sụp chờ đợi tung tích con trai nhảy cầu khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đôi vợ chồng dựng tạm "căn lều" trên cầu để chờ tin con. Ảnh: Beatvn Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, nạn nhân là anh B.V.H (SN 1995, quê quán xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), nhảy cầu Bãi Cháy mất tích vào tối 27/11.

Trong đêm tối se lạnh, người đi đường không khỏi đau lòng khi nhìn thấy "căn lều" dựng tạm dưới gầm cầu Bãi Cháy của bố mẹ anh H. Ông B.V.M (bố của anh H.) cho biết, H. ở nhà rất ngoan ngoãn. H. mới ra Quảng Ninh làm công nhân mỏ than được 2 tháng. Nghe tin con xảy ra chuyện, hai vợ chồng bỏ hết công việc, từ Nghệ An ra Hạ Long từ sáng sớm để ngóng tin con.

"Trước khi xảy ra chuyện, con vẫn gọi điện về cho mẹ, không có biểu hiện gì khác lạ. Nhưng đến khoảng 7 giờ tối, người yêu của H. gọi điện về, báo rằng đã nhảy cầu rồi" - ông M. cho biết. Ngồi thẫn thờ dưới chân cầu, mẹ của anh H. không nói gì, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn biển nước mênh mông, mong ngóng tung tích con. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông M. chỉ biết dựa vào sự hỗ trợ tìm kiếm của lực lượng chức năng. Đông người dân đứng xem lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: Beatvn Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều người dân TP.Hạ Long đã ủng hộ kinh phí giúp gia đình, mong họ sớm tìm được con. Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm, ngay khi nhận được tin báo vào tối qua, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố đã phối hợp Ban Quản lý vịnh Hạ Long tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

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