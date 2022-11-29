Công an TP.HCM ra lệnh tiếp tục gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM.

Ngày 29/11, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM. Trước đó, VKSND TP.HCM có lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Theo quy định, VKS nghiên cứu hồ sơ và đưa ra quyết định truy tố bà Hằng thì sẽ ra cáo trạng. Còn nếu hồ sơ còn nhiều vấn đề cần làm rõ thì VKS sẽ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung như trên.

Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt hồi tháng 3. ẢNh: VnExpress Như vậy đây là lần thứ 2, VKS ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này. Đầu tháng 11, CQĐT hoàn tất kết luận điều tra sau khi sáp nhập vụ án từ Bình Dương vào và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong quá trình bị tạm giam, con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP HCM) thông tin đã gửi đơn đến VKSND TP HCM và Công an TP HCM nộp 10 tỉ đồng để bảo lĩnh mẹ mình tại ngoại. Tuy nhiên, đơn của ông Tuấn không được chấp nhận.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dựa theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau, được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi livestream, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ. Lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, bà Hằng tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Tháng 3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim, ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi… Tháng 8/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Hằng; đồng thời, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố để giải quyết triệt để vụ án.

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