Lời khai man rợ của 'yêu râu xanh' hiếp dâm và cướp tài sản của nhiều nữ sinh ở miền Tây

Tin nóng 04/12/2022 14:10

Lợi dụng đường vắng, nghi phạm dùng dao khống chế các nữ sinh đi xe đạp rồi đưa vào chỗ vắng thực hiện hành vi đồi bại, sau đó cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 4/12, theo thông tin từ VietNamNet cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Huy (35 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) – nghi phạm gây ra hàng loạt vụ dùng hung khí khống chế cướp tài sảnhiếp dâm các nữ sinh tại Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang gây hoang mang dư luận.

Nghi phạm Huy bị điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và "Cướp tài sản”.

Lời khai man rợ của 'yêu râu xanh' hiếp dâm và cướp tài sản của nhiều nữ sinh ở miền Tây - Ảnh 1
Nghi phạm Huy tại Công an. Ảnh: VietNamNet

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, tại cơ quan công an, bước đầu Huy khai nhận thời gian qua đã gây ra ba vụ cướp tài sản và hiếp dâm nhiều nữ sinh tại Kiên Giang.

Cụ thể, trưa 21/11/2022, sau khi tan học, em D. và em N. (cùng 11 tuổi, trú xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao) đạp xe về nhà.

Khi đi đến đoạn gần kênh Mười Đờn, Huy dùng dao khống chế hai em này để cướp hai đôi bông tai vàng 18K. Sau đó, bắt hai em này lên xe, Huy chở đến đoạn đường vắng rồi thả D. và N. xuống đi về nhà.

Đến trưa 27/11/2022, thấy em Y., M. và P. (cả ba em này đều 12 tuổi, cũng là học sinh một trường THCS ở Gò Quao) đang tập cầu lông trong sân trường, Huy chạy xe đến trò chuyện, nói có con đang đi học thì bị người khác đánh nên ngỏ ý nhờ ba em này giúp. Ba nữ sinh này đồng ý.

Sau đó, Huy bảo Y. lên xe chở đi, còn M. và P. đi xe đạp điện theo sau. Đến khu vực vắng người, Huy dùng dao khống chế, buộc cả ba vào trong đám sậy. Huy bắt Y. tháo bông tai vàng 18K và yêu cầu M. đưa điện thoại di động. Sau đó, Huy thực hiện hành vi hiếp dâm với M. rồi lên xe tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, Huy chạy xe máy đến đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình (TP Rạch Giá) thì phát hiện em Q. (12 tuổi) cùng hai người bạn đang trên đường đến nhà bạn học nhóm.

Huy cầm dao dọa, bảo Q. lên xe chở đến bãi đất trống thuộc phường An Hòa để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Huy tháo đôi bông tai vàng 18K của Q.

Ngoài ba vụ cướp tài sản và hiếp dâm nữ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Huy còn thừa nhận đã gây ra ba vụ cướp tài sản và hiếp dâm các nữ sinh khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và một vụ trộm cắp tài sản tại Vĩnh Long.

Trước tình hình liên tiếp xảy ra nhiều vụ nữ sinh trung học cơ sở bị đối tượng dùng hung khí khống chế lên xe chở đi đến nơi vắng cướp tài sản rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc – Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án điều tra vụ án “cướp tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Thượng tá Nguyễn Văn Khởi, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự phân công nhiều tổ công tác phối hợp với Công an huyện Gò Quao và TP Rạch Giá, cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt cho bằng được nghi phạm, không để tên này tiếp tục gây án.

Ngoài ra, công an cũng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về thủ đoạn của đối tượng để người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ trẻ em gái và tố giác tội phạm.

Sau hơn 2 tuần truy tìm tung tích tên “yêu râu xanh”, đến ngày 3/12, ban chuyên án xác định được nghi phạm là Huy và chỗ ẩn náu của gã. 

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau bắt giữ nghi phạm Huy tại một phòng trọ ở phường 6, TP Cà Mau.

Theo Công an, Huy có 2 tiền án về tội cướp tài sản; hiếp dâm trẻ em; dâm ô đối với trẻ em và mới ra tù hồi tháng 7.

Tại công an, Huy còn khai ngoài 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm 6 nữ sinh cấp 2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, gã còn gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm các em nữ sinh khác tại Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và 1 trộm cắp tài sản tại Vĩnh Long.

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Từ khóa:   hiếp dâm nữ sinh cướp tài sản hiếp dâm

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