Sau gần 2 ngày bị lũ cuốn mất tích, thi thể của hai cậu cháu ở Thừa Thiên Huế đã được tìm thấy.
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Sáng 4/12, theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) tìm thấy thi thể của 2 cậu cháu bị lũ cuốn mất tích ngày 2/12.
Đó là trường hợp anh L.P.B. (33 tuổi) và cháu L.T.T.N. (11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS thị trấn Phú Lộc). Anh B là cậu ruột của cháu N., cả hai cùng trú tại thị trấn Phú Lộc.
Nơi tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân là tại khu vực ruộng đồng ở Bàu Lát (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc), cách vị trí các nạn nhân gặp nạn khoảng 300 - 400 mét. Lực lượng chức năng đang thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao thi thể 2 cậu cháu về cho gia đình lo hậu sự.
Thông tin từ VTC News cho biết thêm, trước đó, vào chiều 2/12, anh L.P.B. (SN 1989, trú thị trấn Phú Lộc) đến trường đón cháu (học sinh lớp 6) đi học về. Anh B. và cháu N. đi về qua đoạn đường bị ngập lũ sâu ở tổ dân phố 8 thị trấn Phú Lộc thì nước lũ chảy xiết cuốn trôi cả hai người.
Đợt mưa lũ xảy ra ngày 2/12 cũng khiến ông Phan Minh Tâm - Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc) bị lũ cuốn mất tích. Đến 6h ngày 3/2, thi thể ông này mới được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.
Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, trận mưa lũ xảy ra ngày 2/12 tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) khiến ít nhất 3 người chết. Nhiều nơi ở huyện Phú Lộc cũng bị ngập sâu, giao thông chia cắt.
Tại xã Lộc Trì, mưa lớn ở vùng núi khiến nước lũ dâng cao làm ngập nhà cửa của hơn 1.000 hộ dân. Các tuyến đường ở xã bị ngập 60-70 cm, nhiều nhà bị nước tràn vào khoảng 20 cm.