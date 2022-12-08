Sau 2 ngày mất liên lạc, gia đình tìm thấy nữ sinh tên Th. (đang học lớp 9, Trường THCS Lê Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) tại một nhà nghỉ ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình).

Sáng 8/12, thông tin từ báo Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Lê Hoá (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, nữ sinh T.T.Th. (14 tuổi, học lớp 9, Trường THCS Lê Hóa) mất tích 2 ngày qua đã được gia đình tìm thấy.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối 7/12, gia đình tìm thấy em Th. trong một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Lúc tìm thấy, em Th. có tâm lý hoảng loạn.

Em Th. được nhận xét là học sinh ngoan, thời gian gần đây không có dấu hiệu gì bất thường. Ảnh: NLĐ

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, Th. mất liên lạc và không trở về nhà từ sáng 6/12, gia đình không rõ nữ sinh này đi đâu, đã liên lạc và tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.

Theo Trường THCS Lê Hóa thì vào ngày Th. mất tích, toàn trường nghỉ học. Còn trong ngày hôm nay (7/12), nữ sinh này không đến lớp. Theo lãnh đạo nhà trường, em Th. là một học sinh chăm ngoan, gần đây Th. không có dấu hiệu gì bất thường.

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