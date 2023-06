Theo đó, nguyên nhân xảy ra ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella ở món cánh gà chiên.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, đoàn kiểm tra TP Nha Trang đã phối hợp với Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, công an tỉnh làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời, tiến hành kiểm tra tại bếp ăn do hộ ông Bùi Phúc Lam (40 tuổi) ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn.

Qua kiểm tra, cơ sở này có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các hồ sơ kiểm tra, hồ sơ lưu - hủy mẫu thức ăn.