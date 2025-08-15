Nhóm người đàn ông ăn uống tại quán nhậu trên đường 1A, xã Tân Vĩnh Lộc. Sau đó, một người trong nhóm nảy sinh mâu thuẫn với người đàn ông giữ xe và được cho là đã đánh đối phương.

Theo thông tin báo Lao Động, một nam nhân viên giữ xe tại một quán nhậu ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM, đã bị một nhóm người chém trọng thương vào ngày 14/8. Công an địa phương đang khẩn trương truy xét các nghi can để làm rõ vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h tại một quán nhậu trên đường 1A, xã Tân Vĩnh Lộc. Theo thông tin ban đầu từ người dân, một nhóm người đàn ông sau khi ăn uống tại quán đã xảy ra mâu thuẫn với nam nhân viên giữ xe, sau đó rời đi. Một lúc sau, một người trong nhóm đã quay lại và dùng hung khí chém tới tấp nhân viên này.

Nam thanh niên giữ xe bị đánh trọng thương ở TPHCM. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Một nhân chứng cho biết, nạn nhân bị chém nhiều nhát vào tay và đầu, chảy rất nhiều máu. Ngay sau đó, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ trên báo Pháp Luật TP.HCM, chủ quán xác nhận nạn nhân là nhân viên giữ xe tên NVM, bị thương ở tay và chân bởi những người "có quen biết". Người này cho biết nhân viên bị hành hung ở gần quán chứ không phải trong quán, và cho rằng nhóm tấn công không phải khách nhậu tại quán.

Hiện tại, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã xác định được một số người liên quan và đang khẩn trương truy xét để làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

