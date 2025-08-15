Điểm danh 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), ra đường vàng rải đầy người, làm đâu thắng đấy, túi rủng rỉnh tiền

Tâm linh - Tử vi 15/08/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), ra đường vàng rải đầy người, làm đâu thắng đấy, túi rủng rỉnh tiền này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), Chính Tài độ mệnh, người tuổi Dần có đường tài lộc cực kỳ hanh thông trong ngày hôm nay. Người làm đầu tư kinh doanh có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, mang lại cho công ty, doanh nghiệp của mình một khoản lợi khổng lồ. 

Điểm danh 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), ra đường vàng rải đầy người, làm đâu thắng đấy, túi rủng rỉnh tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu là người làm công ăn lương, bạn cũng có cơ hội được thưởng nóng vì những ý kiến đóng góp trước đó đang mang lại tác động tích cực cho đơn vị. Từ giờ về sau, hãy mạnh dạn và tin tưởng hơn vào khả năng của mình.

 

Tuy nhiên, tình cảm của con giáp này và người nhà chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương, bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử cảm nhận xem sao.

Con giáp tuổi Thìn 

Liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), trôi qua thật nhẹ nhàng đối với người tuổi Thìn khi bạn có Thực Thần nâng đỡ để làm việc gì cũng dễ dàng, trôi chảy. Phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn đang có nhiều khởi sắc tích cực. Các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển.  

Điểm danh 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), ra đường vàng rải đầy người, làm đâu thắng đấy, túi rủng rỉnh tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này bạn nên tận dụng những gì mình đang có để làm hậu thuẫn cho con đường công danh của mình. Nhờ vậy, nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là thời gian khá may mắn của bản mệnh. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt.

 

Thổ - Mộc xung khắc nhắc nhở vận trình tình cảm có nhiều hung tinh đe dọa, vợ chồng ở bên nhau dễ nảy sinh mâu thuẫn, hòa khí trong nhà bị phá vỡ, nội bộ gia đình lục đục. Đôi lứa yêu nhau ít dành thời gian tương tác nên mối quan hệ nhạt nhòa, đề phòng kẻ thứ 3 lợi dụng chen chân vào mối quan hệ.

Con giáp tuổi Tuất 

Liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), cục diện tam hợp giúp sức cho công việc của tuổi Tuất thêm phần thuận lợi. Những người đang tham gia ứng tuyển hay khoa cử sẽ sớm đạt được thành tích như mong đợi.

Điểm danh 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), ra đường vàng rải đầy người, làm đâu thắng đấy, túi rủng rỉnh tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần tuổi Tuất tự tin vào bản thân mình, mọi cửa ải đều có thể vượt qua. Lại có cát thần ở bên, tiền bạc với con giáp này chẳng phải lo thiếu. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, bản mệnh đừng bỏ lỡ, hãy nắm bắt ngay.

Tuy nhiên, trong ngày Thổ Mộc xung khắc, vận trình tình cảm của bản mệnh lại chẳng được như ý. Sự bướng bỉnh cố chấp của đôi bên chỉ càng khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn mà thôi, hãy học cách nhường nhịn một chút, mọi chuyện mới có thể êm xuôi được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

