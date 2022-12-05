Sau khi nắm được thông tin trên, lãnh đạo huyện Định Hóa vào cuộc điều tra, xác minh và có báo cáo chính thức về vụ việc.

Liên quan đến nghi vấn “bốn cô giáo ở Định Hóa thác loạn” gây xôn xao mạng xã hội, ngày 4/12, thông tin từ báo Thái Nguyên cho biết, UBND huyện Định Hóa đã chỉ đạo xác minh và khẳng định không đúng sự thật.

Báo cáo của UBND huyện Định Hóa nêu rõ, thông tin thất thiệt trên đã gây hoang mang dư luận và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục của tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Định Hóa nói riêng.

Sau khi nắm bắt sự việc, UBND huyện Định Hóa đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm việc với các nhà trường để xác minh những người trong clip.

Nội dung các bài đăng được lan truyền trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Qua xác minh ban đầu và làm việc với các trường học trên địa bàn, ngày 3/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa có văn bản báo cáo UBND huyện và một số cơ quan hữu quan, khẳng định hình ảnh 4 cô gái được đăng trên mạng không phải là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hợp đồng định mức khoán đang công tác tại các nhà trường thuộc Phòng quản lý.

Cùng ngày, UBND huyện Định Hóa yêu cầu Công an huyện xác minh thông tin này; đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh 4 người phụ nữ được cho là 4 cô giáo trong đến vụ việc. Ảnh: Internet

Thông tin từ báo Vietnamnet cho biết thêm, trước đó, trong ngày 1/12, đặc biệt ngày 3/12, trên mạng xã hội chia sẻ các status hoặc đường link với nội dung: "Xôn xao clip thác loạn tập thể của 4 cô giáo ở Định Hóa - Thái Nguyên"; "Xem 4 cô giáo ở Định Hóa Thái Nguyên biến thái thực sự"…

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