Quảng Trị: Tìm thấy thi thể cô gái 23 tuổi sau khi để lại túi xách, xe máy trên đập thủy lợi

Tin nóng 11/12/2022 13:06

Sau gần 2h tìm kiếm, thi thể cô gái 23 tuổi được tìm thấy tại đập thủy lợi hồ Trung Chỉ. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình tổ chức hậu sự.

Thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 11/12, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã tìm thấy thi thể của cô gái 23 tuổi đuối nước dưới đập thủy lợi hồ Trung Chỉ, phường Đông Lễ, TP Đông Hà. Nạn nhân được xác đinh là H.T.Q. (23 tuổi, ngụ tại thôn Minh Chính, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Quảng Trị: Tìm thấy thi thể cô gái 23 tuổi sau khi để lại túi xách, xe máy trên đập thủy lợi - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: NLĐ

Theo Giadinh.net cho biết, trước đó, khoảng 6h01 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của người dân phát hiện tại khu vực Đập thủy Lợi Hồ Trung Chỉ, (phường Đông Lễ, TP Đông Hà) có 1 xe máy và một số vật dụng cá nhân trên bờ, nghi có người bị đuối nước.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm người nghi bị đuối nước.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, đến 08h21 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân nữ tại khu vực nói trên.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

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