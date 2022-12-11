Vụ ô tô tông hàng loạt xe máy ở Hà Nội: Tài xế có nồng độ cồn vượt mức cao nhất

Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn, đâm 10 xe máy trên phố Bạch Mai (Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,501 mg/l khí thở.

Liên quan đến vụ việc ô tô con mang biển kiểm soát 30G- 111.52 gây tai nạn liên hoàn, đâm vào 10 xe máy đang dừng đón học sinh tại ngõ 300 phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), theo VietNamNet cho biết, tối 10/12 lực lượng CSGT đã xác định được người điều khiển xe là Nghiêm Thành Đạt (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xác định, tài xế Đạt vi phạm ở mức 0,501 mg/l khí thở. Với mức vi phạm này đã cao gấp 1,25 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Tài xế này âm tính với chất ma túy.

Tài xế làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo VTC News cho biết, vào khoảng 17h15 cùng ngày, xe ô tô màu trắng mang BKS: 30G – 111.52 do Đạt điều khiển đi trên đường Bạch Mai chiều từ Thanh Nhàn hướng ra Tạ Quang Bửu thì bất ngờ lao vào nhiều xe máy, khiến 4 người bị thương.

Thời điểm trên, cả 4 người đang dừng chờ đón con tại khu vực cổng trường THCS Ngô Gia Tự, phố Bạch Mai.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Được biết, 4 người bị thương trong vụ va chạm trên chỉ bị thương tích nhẹ phần mềm. Sau khi vào bệnh viện sơ cứu, 3 người được về nhà, 1 người đang kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Thanh Nhàn do bị thương ở chân.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) phối hợp Đội Điều tra Tổng hợp (Công an quận Hai Bà Trưng) lập hồ sơ, điều tra giải quyết theo quy định.

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