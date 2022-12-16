Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can gồm: Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời); Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải); Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc) và Sử Chí Tâm.

Liên quan ngư phủ bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau , ngày 16/12, theo báo Giao Thông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can Nguyễn Văn Của để điều tra, làm rõ về hành vi hành hạ người khác.

Kết quả giám định cho thấy ông Trung bị thương tật 48%, riêng nạn nhân thứ hai cơ quan điều tra vẫn chưa thể liên lạc.

Trong đó, Toàn là thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS, có vai trò chủ mưu trong việc hành hạ nạn nhân Trương Văn Trung (49 tuổi) và Lê Văn Bình (30 tuổi).

Từ trái qua: Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tỵ. Ảnh: VnExpress

Cơ quan điều tra cũng triệu tập Trương Văn Bình lấy lời khai, làm rõ nghi vấn chiếm giữ 150 triệu đồng mà chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trương Văn Trung, 47 tuổi.

Thông tin vụ việc, VnExpress cho biết, vào ngày 4/1, Toàn, Tỵ, Hùng, Tâm cùng 2 thuyền viên khác đi ghe BT 97993 TS (do mẹ Toàn là bà Phạm Thị Hà làm chủ) ra biển đánh bắt tại cửa sông Ông Đốc. Sau đó, một thuyền viên không làm được nên đi nhờ ghe khác vào bờ. Bà Hà đưa ngư phủ Lê Văn Bình, ra thay thế.

Đến ngày 23/5, Trung bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh; dùng kìm bẻ răng, bấm vào môi, tay và hạ bộ gây thương tích. Một ngày sau, Toàn và Hùng đánh Bình với cách thức tương tự.

Ngày 28 và 30/5, lần lượt Trung và Bình đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo bị đánh trên ghe của bà Hà. Họ tự thỏa thuận với chủ ghe, không yêu cầu công an xử lý hình sự rồi rời khỏi địa phương.

Tối 16/11, hai video ghi cảnh ông Trung và Bình bị đánh lan truyền trên mạng. Hai ngày sau Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc ra biển áp tải ghe cá đưa Toàn, Tỵ, Hùng cùng những người liên quan vào bờ phục vụ điều tra.

Bước đầu, các bị can khai do ông Trung "lười làm việc" nên họ đánh bằng vỏ xe, roi đuôi cá đuối, kìm, dây thừng, dao, xẻng...