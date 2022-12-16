Công an huyện Đức Hoà (Long An) sẽ tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Lê Tùng Vân, với mức án đã tuyên phạt là 5 năm tù giam.

Ngày 16/12, theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, bà Trần Thị Kim Khánh, Chánh án TAND huyện Đức Hoà (Long An) vừa ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (SN 1932) hiện đang tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Thiền Am bên bờ Vũ trụ hay Tịnh Thất Bồng Lai) ở số 191A ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) Theo quyết định trên, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hoà (Long An) sẽ tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2002 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân. Bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” với mức án đã tuyên là 5 năm tù giam.

Bị cáo Lê Tùng Vân. Ảnh: TPO Liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, trước đó báo Thanh Niên đưa tin, vào ngày 3/11/2022, TAND tỉnh Long An tuyên án phúc thẩm đối với Lê Tùng Vân và 5 bị cáo khác cùng ngụ Tịnh thất Bồng Lai phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) mức án 5 năm tù giam; Các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) mức án 4 năm tù giam; Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) mức án 3 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Cao Thị Cúc (nguyên quán xã Long Hựu Đông, H.Cần Đước, Long An, 62 tuổi) mức án 3 năm tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: PLO Theo cáo trạng, năm 2016, bị cáo Lê Tùng Vân cùng các bị cáo và một số người khác sống tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia, lấy tên là “Tịnh thất Bồng Lai”. Đến cuối năm 2020, sau nhiều tai tiếng khi liên tục bị cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý về việc không đăng ký tạm trú, tạm vắng và xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, ông Vân đã cho đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo đã đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội, sau khi đề nghị các cơ quan chức năng phân tích, giám định, xác định đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.

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