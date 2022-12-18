Bị một thiếu nữ chặn đường đánh liên tiếp vào mặt, gia đình phải đưa nữ sinh lớp 7 ở Ninh Thuận vào nhập viện.

Ngày 18/12, thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, cơ quan chức năng H.Ninh Phước đã đến làm việc với gia đình em Đ.N.G.T, học sinh lớp 7 Trường THCS Trương Định, TT.Phước Dân (H.Ninh Phước) bị một thiếu nữ đánh sau giờ tan học, phải nhập viện cấp cứu.

Nữ sinh lớp 7 (áo vàng) bị thiếu nữ đánh phải nhập viện. Ảnh: Thanh Niên

Theo báo PLO thông tin cụ tin cụ thể về vụ việc, trước đó, vào chiều 17/12, em T. bị một thiếu nữ chặn đánh tại khu vực bờ tràn sông Lu thuộc thị trấn Phước Dân, trước sự chứng kiến của nhiều nữ sinh khác.

Toàn bộ sự việc đã được quay lại và tung lên mạng xã hội. Trong clip, em T. bị chặn giữa đường bởi một thiếu nữ, xung quanh là nhiều nữ sinh khác.

Thiếu nữ này nắm tóc đánh liên tiếp vào mặt em T.. Nữ sinh lớp 7 chỉ biết ôm mặt khóc và ngã xuống đường và xin tha nhưng vẫn bị thiếu nữ kia nắm tóc đánh liên tục vào mặt.

Sau khi bị đánh, em T. có dấu hiệu đau đầu nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cấp cứu, kiểm tra sức khỏe.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng huyện Ninh Phước, khoảng 15 giờ ngày 17/12, có hai nữ sinh trường THCS Trương Định bị đánh là em H.T.K.T. (học lớp 6) và em Đ.N.G.T (học lớp 7). Vụ việc đánh nhau đã được quay clip tung lên mạng xã hội.

Công an huyện Ninh Phước đang phối hợp xác minh và lập hồ sơ giải quyết vụ việc theo quy định.

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