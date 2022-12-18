Bé trai 5 tuổi người Mỹ bị bắt cóc được tìm thấy ở Việt Nam

Tin nóng 18/12/2022 19:45

Cảnh sát Mỹ cho biết cậu bé 5 tuổi bị bắt cóc tháng trước được tìm thấy ở tỉnh Thái Bình và đã được đưa về nước đoàn tụ cùng gia đình.

Theo thông tin từ VnExpress cho biết, vào ngày 16/12, Sở cảnh sát Mount Vernon (MVPD), bang Washington, Mỹ thông báo cậu bé có tên viết tắt là "ND" đã được đoàn tụ cùng gia đình tại Seattle sau khi bị người chăm sóc bắt cóc và đưa tới Việt Nam.

Theo thông cáo của MVPD, cậu bé ND được Sở Dịch vụ Gia đình và Thanh thiếu niên bang Washington giao cho Amanda Dinges, 35 tuổi, chăm sóc ở Mount Vernon, hạt Skagit, bang Washington. Đến ngày 29/11, các điều tra viên nhận được thông tin Amanda Dinges tắt điện thoại và không có mặt tại địa chỉ thường trú.

MVPD đã mở một cuộc điều tra với sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Cơ quan An ninh Ngoại giao (DSS). Sau quá trình điều tra, cảnh sát nhận định Amanda Dinges và mẹ là Amber Dinges, 60 tuổi, đã cố ý đưa ND rời khỏi Mỹ theo một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước, nên đã phát lệnh bắt hai nghi phạm với tội danh bắt cóc trẻ em.

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Chân dung nghi phạm Amanda Dinges (trái) và mẹ là Amber Dinges. Ảnh: Katu.

Sau khi thu thập dữ liệu và phỏng vấn những người liên quan, cảnh sát Mỹ xác định được hai mẹ con nhà Dinges và cậu bé ND đang có mặt tại tỉnh Thái Bình, Việt Nam, thông cáo của MVPD cho hay.

Thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết thêm, đến hôm 14/12, cậu bé đã được nhân viên Cơ quan An ninh Ngoại giao Mỹ bảo vệ an toàn và đưa đến Tokyo, Nhật Bản trong chặng đầu tiên của chuyến bay trở về nhà. Các đặc vụ FBI sau đó đã cùng cậu bé trở lại Seattle vào hôm 15/12 và ND được đoàn tụ với gia đình vào sáng 16/12. 

Theo MVPD, Amanda và Amber Dinges đang ở Việt Nam và giới chức Mỹ đang nỗ lực để có thể đưa hai nghi phạm về Mỹ xét xử. MYPD cũng gửi lời cảm ơn đến các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ trong quá trình điều tra.

 

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