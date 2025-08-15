Thợ lặn ghi lại khoảnh khắc rùng rợn khi bị cá mập hổ khổng lồ kéo xuống nước sâu

Sự việc xảy ra hôm thứ Ba (ngày 12/8, giờ địa phương), ngoài khơi Kalbarri, cách Perth (Australia) khoảng 575 km về phía bắc. Hình ảnh ghi lại cho thấy con cá mập bất ngờ lao tới kéo một con cá khác được buộc vào dây phao quấn quanh eo. Sức kéo mạnh khiến người này bị lôi đi khoảng 10 mét dưới nước, toàn thân lộn ngược.

Video 2 giờ 4 phút trước 2 giờ 4 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tho-lan-ghi-lai-khoanh-khac-rung-ron-khi-bi-ca-map-ho-khong-lo-keo-xuong-nuoc-sau-739862.html