Do mâu thuẫn, một nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm tấn công bạn học. Khi cả hai vật lộn rơi xuống ruộng, nữ sinh này còn đạp dìm mặt bạn xuống bùn rất dã man.

Theo báo Người đưa tin cho biết, vào ngày 18/12, trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip hai nữ sinh đánh nhau trước cổng trường THCS Phùng Giáo. Theo đó, một nữ sinh mặc quần đùi, áo cộc tay cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu một bạn gái. Khi nữ sinh bị đánh phản kháng chống đỡ lại thì 2 người nắm tóc kéo, vật lộn với nhau trên đường. Do có thể hình to lớn hơn, cô gái chủ động đánh bạn liên tiếp tát vào mặt, đạp vào bụng, trong khi nạn nhân phản kháng khá yếu ớt. Một lúc sau, cả hai nữ sinh ôm nhau lăn xuống ruộng ngay vệ đường phía trước cổng trường.

Nạn nhân bị bạn học đánh dã man. Ảnh: Người đưa tin Nhờ thể hình và sức khỏe vượt trội, nữ sinh chủ động dùng mũ bảo hiểm đánh bạn tiếp tục tát vào mặt, đạp vào người khiến nạn nhân bị nhận chìm dưới bùn. Dã man hơn, khi nạn nhân tìm cách “đội bùn” đứng dậy thì tiếp tục bị đạp vào mặt không thương tiếc. Sau đó, nữ sinh bị dìm xuống bùn không thương tiếc. Ảnh: Người đưa tin Chưa dừng lại ở đó, dù đã lên bờ, chưa hả cơn điên loạn, nữ sinh mặc quần ngắn tiếp tục lao xuống ruộng đạp liên tiếp 4-5 phát vào mặt bạn khi cô gái này không còn khả năng phản kháng.

Sự việc xảy ra tại cổng trường học, trước sự chứng kiến của nhiều người, nhưng không có bất kỳ ai can ngăn. Một số người chứng kiến còn reo hò cổ vũ, kích động cho những cô gái đánh nhau. Theo báo Người Lao Động cho biết, ngay sau đó UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã nắm được thông tin sự việc một nữ sinh Trường THCS Phùng Giáo (đóng tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc) bị bạn cùng trường đánh dã man ngay trước cổng trường. Trao đổi với báo Người Lao Động chiều ngày 18/12, ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Giáo, xác nhận 2 người trong clip là học sinh của nhà trường và sự việc xảy ra vào trung tuần tháng 11/2022, hiện vụ việc đang được công an điều tra, chưa có kết luận. Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc cho biết đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. "Ngay sau khi nắm được sự việc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo phòng xuống làm việc, đã mời gia đình và 2 học sinh tới làm việc. Nguyên nhân do 2 bạn này có nhắn tin hẹn đánh nhau nên mới xảy ra sự việc trên. Phòng cũng đã giao nhà trường họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với học sinh" - vị lãnh đạo này thông tin.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-phan-no-nu-sinh-cap-2-nhan-ban-hoc-xuong-bun-dung-mu-bao-hiem-anh-da-man-536324.html