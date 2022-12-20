Trước đó, theo báo Giao Thông cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 9/12, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) nhận được tin báo từ Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai về việc có cháu N.M.Kh. (SN 2016) nhập viện trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn hai bên, ngưng tuần hoàn, có nhiều vết thương tích trên mặt và người, hiện đã tử vong .

Theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, ngày 19/12, VKSND huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, quê huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Giết người".

Ban đầu, quá trình điều tra xác định, năm 2011, Nguyễn Thanh Thi và anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, trú tại xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) kết hôn và sinh được 2 người con chung là cháu N.MQ. (SN 2012) và N.M.Kh. (SN 2016).

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai cùng các lực lượng chức năng khác nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 9/2019 thì anh Mạnh và Thi đã ly hôn. Thời điểm này, gia đình anh Mạnh đã yêu cầu nuôi cả hai cháu.

Đến đầu năm 2020, Thi đăng ký kết hôn với Lý Đình Quý (SN 1982; trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) rồi cả hai thuê trọ sống với nhau ở thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Lúc này, đã có một con chung và hiện Thi đang mang thai 7 tháng.

Sau khi kết hôn với Quý, Thi tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng và đến tháng 8/2022, Thi đã giành được quyền nuôi cháu Kh., rồi đón cháu Kh. về sinh sống cùng Thi và Quý tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của Nguyễn Thanh Thi. Ảnh: Báo Giao Thông

Đến tháng 9/2022, cho rằng cháu Kh. không nghe lời, lười học và có hành động tự xé sách vở nên Thi đã có hành vi nhiều lần dùng gậy tre dài khoảng 1,4m; móc phơi quần áo dài khoảng 40-50cm; ống nhựa (dạng ống nhựa PVC) dài khoảng 50cm và ghế nhựa đánh vào mông, chân tay và người cháu Kh.

Tiếp đó, đầu tháng 12/2022, Thi tiếp tục có hành vi dùng 1 chiếc muôi múc canh bằng kim loại đành 2 phát vào vùng đỉnh đầu cháu Kh. do bức xúc trước việc cháu Kh. nhiều lần đi vệ sinh ra quần, giường ngủ và nền nhà.

Khoảng 18h ngày 9/12, Thi phát hiện cháu Kh. có biểu hiện người yếu, toàn thân tím tái nên đã cùng Quý đưa cháu Kh. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.

Qua làm việc, Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai xác nhận, cháu Kh. đã tử vong trước khi nhập viện.

Quá trình điều tra, ngày 10/12, cơ quan chức năng Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thi để điều tra hành vi “Giết người”.