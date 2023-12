Khi ngủ một mình trong nhà, bà L. bị nam thanh niên 26 tuổi đột nhập vào nhà khống chế, hiếp dâm và cướp đi hơn 1,7 triệu đồng.

Ngày 20/12, theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huệ (26 tuổi, trú tại xã Quảng Lộc), là nghi can trong vụ án hiếp dâm xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Huệ bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, cụ thể vào 1 giờ sáng ngày 18/12, bà L.T.L (50 tuổi, xã Quảng Lộc) đang nằm ngủ ở nhà một mình thì bị một người đàn ông phá cửa sổ đột nhập vào nhà, đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tiếp đó, người này đã cướp số tiền hơn 1,7 triệu đồng. Bà L. đến Công an xã Quảng Lộc trình báo sự việc. Sau 2 giờ nhận tin báo, công an đã truy xét và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Huệ. Theo Công an tỉnh Quảng Bình, Huệ là người từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

