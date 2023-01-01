Những thiên thần nhỏ chào đời trong khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2023

Tiếng khóc của Vũ Ngọc Hân vang lên tại phòng đẻ 2, Khoa Đẻ (Bệnh viện Phụ sản Trung ương). Em bé được mẹ sinh thường khỏe mạnh.

Vào thời khắc chuyển giao năm 2022 sang 2023, bé gái Vũ Ngọc Hân, nặng 2,8 kg - là công dân nhí đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sỹ.

Chia sẻ sau khi đón những công dân nhí đầu tiên tại bệnh viện, Phó giáo sư Trần Danh Cường cho hay việc em bé chào đời thuận lợi, không cần can thiệp bất cứ kỹ thuật nào, báo hiệu một năm mới suôn sẻ, may mắn, tích cực đến với tất cả mọi người.

Phó giáo sư Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp thực hiện đỡ đẻ và cắt rốn cho cháu bé. Ngay sau khi sinh, "công dân nhí" đầu tiên của bệnh viện được nhân viên y tế đặt trên ngực mẹ với phương pháp "da kề da," nhằm kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con.

Mẹ của Hân là sản phụ Vũ Thị Trang, sinh năm 1987, ở Kim Giang, Hà Nội, sau sinh có thể trạng ổn định. Các bác sỹ cho biết diễn biến của ca sinh thường ở tuần thai thứ 40 rất suôn sẻ, thuận lợi do cổ tử cung mở nhanh, trọng lượng thai không quá lớn.

Anh Vũ Ngọc Khiêm - bố của bé Vũ Ngọc Hân thấp thỏm phía ngoài hành lang khoa đẻ chờ tin của vợ, khi được các nhân viên y tế gọi vào đón con.

“Bé là con thứ 2 trong gia đình. Ngày 30/12 vợ có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa vào bệnh viện. Thật bất ngờ, khi em bé lại chào đời vào đúng thời khắc chuyển giao sang năm mới. Thay mặt gia đình, chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn đến các y bác sỹ rất nhiều. Xin chúc các sản phụ đang chờ sinh sẽ sinh con nhanh chóng như vợ tôi, mẹ tròn con vuông, các bé ngoan, hay ăn chóng lớn", anh Khiêm phấn khởi.

Chào đời sau bé Ngọc Hân mấy phút là bé trai Đinh Hữu Thành (3,1kg) con của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hường, ở Hà Nam. Bé trai được Phó giáo sư Trần Danh Cường cùng các y bác sỹ trong tua trực của Khoa Gây mê Hồi sức mổ lấy thai, đưa Thành ra khỏi bụng mẹ.

Một người bố hạnh phúc đón con chào đời đúng khoảnh khắc đặc biệt. Ảnh: Vietnamnet

Mỗi năm, khoảng 20.000 em bé chào đời bằng cả phương pháp đẻ thường và đẻ mổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tương đương 50-70 em bé/ngày. "Do mật độ sinh rất dày, hầu như giao thừa năm nào, các bác sĩ ở đây cũng đón những em bé chào đời lúc 0h", PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết.

Được phân công trực đêm giao thừa, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Đẻ, cho biết: "Vui với không khí ấm áp, rộn ràng khi giúp được các sản phụ sinh đúng thời khắc giao thừa".

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đêm 31/12, phòng sinh có khoảng 30 sản phụ đang chờ đến ngày vượt cạn. Trong đêm cuối năm, các bác sĩ và hộ lý trong ê-kíp trực đêm trở nên bận rộn hơn so với ngày thường khi vui mừng chào đón những công dân “nhí” trong thời khắc đầu tiên của năm mới 2023.

Khi kim đồng hồ dần nhích đến khoảnh khắc đặc biệt cũng là lúc sản phụ Nguyễn Huỳnh Thư Duyên, 29 tuổi, trú ở TP Thủ Đức, TP.HCM, hạ sinh bé trai. Em chào đời bằng phương pháp sinh tự nhiên, trong sự vui mừng của gia đình và niềm vui của các y bác sĩ.