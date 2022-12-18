Trong đó, Toàn là con trai ruột của chủ tàu cá BT 97993-TS (bà Phạm Thị Hà, 64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ, ở khóm 3, thị trấn Sông Đốc). Hai nạn nhân là anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang).

Thời gian qua, nhiều người dân phẫn nộ khi xem 2 clip trên mạng xã hội quay cảnh ngư phủ bị nhiều đồng nhiệp hành hạ trên tàu cá. Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, Công an huyện Trần Văn Thời ( Cà Mau ) đã khởi tố, bắt tạm giam 5 nghi can là Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, 34 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Đoàn Văn Hùng (38 tuổi), Sử Chí Tâm (34 tuổi) và Nguyễn Văn Của.

Ông Trung kể, trong chuyến đi biển công cho tàu cá của bà Phạm Thị Hà (chủ tàu cá BT 97993-TS -PV), có khoảng 1,5 tháng đầu ông không bị đánh; 2,5 tháng còn lại ngày nào cũng bị đánh. Lý do họ đánh ông là vì ông làm chậm chạp. Đến khi những người tham gia đánh ông nghĩ rằng ông sẽ chết nên cho ông quá giang tàu hàng vào đất liền để điều trị vết thương.

Ngày 18/12, chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Trương Văn Trung (47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng, Kiên Giang) - nạn nhân trong vụ bị hành hạ bằng kìm trên tàu cho biết, sức khỏe của ông hiện tạm ổn và ông được công an cho về nhà nhiều ngày nay.

"Kể từ lần đầu bị đánh đó, đến ngày tôi quá giang tàu hàng vào bờ thì ngày nào tôi cũng bị đánh. Họ không đánh sáng thì đánh trưa, không trưa thì tối. Họ đánh bằng bất cứ cái gì có trên tàu, từ roi đuôi cá đuối, xẻng, vỏ xe đến dây thừng... nhất là họ nhậu say thì cứ lôi tôi ra đánh. Thậm chí, khi mấy tàu cá cặp lại nhậu, ngư phủ tàu khác cũng vào vô đánh tôi. Có những lần tôi bị dùng roi cá đuối đánh, máu chảy đỏ cả người. Bị đánh chết đi sống lại mà không thể kêu cứu. Có hôm tôi quỳ van xin những họ vẫn cứ đánh", nạn nhân Trung nhớ lại.

Ông Trung tưởng "chết đi sống dậy" sau những trận đồn kinh hoàng trên biển. Ảnh: Thanh Niên

Ông Trung cũng kể về lần cuối bị đánh: "Hôm đó, họ đổ nước sôi lên người tôi, dùng kìm bẻ răng, bẻ ngón tay. Chưa dừng lại, họ bắt tôi nằm xuống rồi dùng roi cá đuối quất tới tấp, máu chảy đỏ cả người tôi. Do vết thương cũ chồng lên vết thương mới kéo dài khiến và trận đòn chí tử hôm đó mọi người nói tôi 7 phần chết, 3 phần sống nên họ cho tôi vào đất liền điều trị".

Nạn nhân cho biết, khi đó, ai ngồi gần ông chừng 1 m là không chịu nổi vì mùi hôi thúi từ những vết thương chằng chịt trên cơ thể bị nhiễm trùng, lở loét. Vào bờ, ông phải đi điều trị vết thương khoảng 1,5 tháng.

"Hằng ngày, khi tôi nấu cơm xong, dọn ra thì họ bắt tôi đi chỗ khác ngồi, khi nào họ ăn xong thì mới tới lượt tôi ăn. Nhưng họ lại đổ cơm vào thau dùng để cho chó ăn, không được rửa sạch, bắt tôi phải ăn. Có khi, họ bắt tôi nhịn đói 1- 2 ngày, may là họ cho tôi uống nước cầm hơi", nạn nhân nhớ lại.

Kinh hoàng, ông Trung thuật lại: "Tài công tên To bắt tôi ăn cá sống, không ăn thì đánh tôi. Khi tôi ăn mới nửa con là nôn ói không thể ăn tiếp nhưng To đá vô ngay chứng thủy gục đầu tại chỗ rồi tạt nước cho tôi tỉnh lại bắt ăn tiếp. Do bị đánh đau quá, tôi cố gắng ăn. To bắt tôi ăn cá sống 2 lần, lần đầu 6 con, lần thứ 2 là 11 con cá mắt lộ".