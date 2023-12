Thời gian qua, nhiều người dân phẫn nộ khi xem 2 clip trên mạng xã hội quay cảnh ngư phủ bị nhiều đồng nhiệp hành hạ trên tàu cá. Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố, bắt tạm giam 5 nghi can là Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, 34 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Đoàn Văn Hùng (38 tuổi), Sử Chí Tâm (34 tuổi) và Nguyễn Văn Của.

Trong đó, Toàn là con trai ruột của chủ tàu cá BT 97993-TS (bà Phạm Thị Hà, 64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ, ở khóm 3, thị trấn Sông Đốc). Hai nạn nhân là anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang).