Bán 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm, người phụ nữ nói gì?

Xã hội 03/12/2022 09:04

Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã lập biên bản xử lý đối với người bán hàng rong bán 80.000 đồng một củ khoai ở hồ Gươm gây xôn xao dư luận.

Liên quan sự việc cô gái bị người bán hàng rong hét giá 80.000 đồng cho một củ khoai nướng ở hồ Gươm, thông tin từ Zing cho biết, tối 2/12 Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tìm được người bán hàng.

Người này là T.T.T. (sinh năm 1985, quê Ninh Bình; thường trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội).

Bán 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm, người phụ nữ nói gì? - Ảnh 1
Người phụ nữ bán khoai tại hồ Gươm làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Zing

Tại trụ sở công an, bà T. khai nhận thường xuyên bán hàng rong tại vỉa hè quanh khu vực hồ Gươm. Mặt hàng chủ yếu là: Nước, ngô khoai nướng...

Người phụ nữ cũng thừa nhận sự việc thu 80.000 đồng cho một củ khoai nướng vào rạng sáng cùng ngày. Khi đó, nhóm khách ăn 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 bắp ngô. Trong đó khoai được thu 80.000 đồng/củ, trứng 20.000 đồng/quả và ngô 20.000 đồng/bắp. Tổng cộng hết 580.000 đồng.

Bà T. cũng cho biết sau khi nói giá, đôi bên không xảy ra xô xát hay tranh chấp mà nhóm khách đã chuyển tiền qua tài khoản rồi bỏ đi. Lý giải về mức giá trên, người phụ nữ bán hàng rong cho biết do “giá nhập vào đã cao sẵn” và phải nhập qua trung gian là một cửa hàng khác. Ví dụ như khoai nhập từ một lò bánh mỳ với mức giá 40.000 đồng một củ.

Với vi phạm trên bà T. bị Công an phường Hàng Bạc lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Mức phạt là 2-3 triệu đồng.

Về hành vi chặt chém, thu giá cao, cảnh sát cho hay sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý.

Trước đó, thông tin từ báo Dân Việt cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện một video gây xôn xao dư luận. Nội dung của video được ghi lại cảnh bức xúc của một nhóm bạn trẻ đi chơi ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, sau đó họ có vào một quán ngô nướng để ăn vặt. Theo thông tin của nhóm bạn trẻ thì quán ngô nướng này được được bày bán ở gần khu vực Hàm Cá Mập.

Sau khi vào quán, nhóm bạn trẻ gọi 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng. Sau khi ăn xong và gọi thanh toán tiền, cả nhóm ngớ người khi chủ quán hét giá lên tới 580 nghìn đồng cho tất cả số trứng, ngô, khoai trên.

"Lúc đầu mình còn tưởng chỉ hết khoảng 300 nghìn đồng là cùng nhưng bà chủ quán báo tổng của các em hết 580 nghìn đồng. Bọn mình hỏi lại thì bà chủ đó bảo là một của khoai nướng giá 80 nghìn đồng, một quả trứng nướng có giá 20 nghìn đồng, 1 bắp ngô nướng có giá 20 nghìn đồng. 

Bọn mình thấy hoảng hốt về số tiền mà bà chủ đưa ra thì nhận lại được câu trả lời nhà chị nhập trong lò đã là 40 nghìn đồng một củ", toàn bộ nội dung của nhóm bạn trẻ đăng kèm với video trên mạng xã hội.

Bán 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm, người phụ nữ nói gì? - Ảnh 2
Bán 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm, người phụ nữ nói gì? - Ảnh 3
Khu vực bà T. bán khoai nướng, ngô nướng cho nhóm bạn trẻ. Ảnh: Thanh Niên

Ngay sau khi video này cùng với phần nội dung giải thích sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người đã lên tiếng phản đổi cách làm ăn chộp giật, hét giá của người bán ngô nướng.

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