Ngày 2/12, chia sẻ với Zing, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha của nạn nhân) cho biết gia đình đang cạn kiệt tài chính, mất phương hướng trong việc tìm kiếm con gái.

Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) được xác định mất tích từ ngày 14/7, sau khi rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa. Đã gần 5 tháng trôi qua, ngoại trừ tìm thấy một vài đồ đạc cá nhân của cô gái, gia đình Hải Như không có thêm nhiều thông tin của con.

Chị Quỳnh Như (chị gái Hải Như) cho biết thêm, có thời điểm gia đình thuê thợ lặn tìm dưới sông, cứ 2 tiếng sẽ mất 30 triệu đồng nhưng cũng không thu được kết quả gì, chi phí tìm kiếm hiện tại đã lên đến 300-400 triệu đồng.

"Nhiều tháng trôi qua, các dấu vết cũng đã dần mất, thông tin bị xoá mờ. Những khu vực nào công an khoanh vùng, gia đình đều đã kiểm tra kỹ, song vẫn không phát hiện thêm manh mối nào mới", người cha 47 tuổi thở dài nói.

"Là người trực tiếp làm việc với công an, tiếp nhận những thông tin về vụ mất tích của em gái, tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất rằng em gái đã bị hại. Mong muốn của gia đình là dù em có bị như thế nào cũng tìm kiếm được để đưa về nhà" - Quỳnh Như chia sẻ.

Lương Hải Như vẫn biệt vô âm tín trong nhiều tháng qua. Ảnh: FB L.Q.N

Thông tin từ báo Người đưa tin cho biết, Lương Hải Như được gia đình thông báo mất tích từ ngày 14/7/2022, khi đi mặc áo màu trắng hoặc sáng màu, chạy xe Vision màu đen, biển số 29X1 - 52817. Gia đình sau đó trình báo cơ quan Công an. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng tìm được chiếc xe máy của Hải Như. Tuy nhiên người cuối cùng đi lại là anh T.NT. (sinh năm 1997), bạn trai cũ của cô gái. Chiếc xe bị vứt ở gần phòng trọ của T. và dính nhiều bùn đất.

Sau quá trình tìm kiếm, lần lượt dép và túi xách có giấy tờ tùy thân của Hải Như được tìm thấy ở khu vực cầu Cù Sơn (Hoài Đức, Hà Nội) trôi xuống cầu Tân Phú (Quốc Oai, Hà Nội).

Theo chia sẻ của Quỳnh Như, T. và em gái trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Giữa cả hai xảy ra mâu thuẫn tiền bạc và tình cảm nên T. nhiều lần theo dõi, doạ giết Hải Như. Đỉnh điểm là cách đây hơn 1 tháng T. đã chặn đường, hành hung Hải Như và bị Công an khu vực bắt viết giấy cam đoan không tiếp tục theo dõi, doạ dẫm, làm hại người khác. Tuy nhiên, T. liên tục sử dụng số điện thoại của bạn bè nhắn tin làm phiền Hải Như.

Quỳnh Như cũng cung cấp hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh tại khu vực T. sinh sống, cho thấy vào tối Hải Như mất tích, chàng trai này có xách một túi lớn khoảng 1,2 m đi ra từ căn phòng trọ. Theo định vị điện thoại thì từ 21h30 - 23h23 ngày 14/7, Hải Như có mặt tại nhà của T.N.T.

Vào giữa tháng 9 vừa qua, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng, đưa chó nghiệp vụ đến tìm kiếm quanh khu vực nhà của T. cùng khu vực huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, những địa điểm quanh sông, hồ, ao, bãi tha ma… nhưng chưa có kết quả. Đội cảnh sát cũng lấy mẫu đất từ xe của Hải Như để dò tìm địa điểm, đồng thời lần theo định vị những nơi cô gái trẻ đã đi qua nhưng chưa có thông tin gì mới.

Ngoài lực lượng chức năng và gia đình, đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng đã vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm Hải Như. Trong 2 ngày 17-18/8, đội cứu hộ 116 của anh Nhâm Quang Văn đã đưa ca nô và máy móc hiện đại dò quét lòng sông khu vực cầu Cù Sơn - Vân Côn (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội). Tuy nhiên việc tìm kiếm này thất bại.