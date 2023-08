Trong quá trình điều tra, bằng chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định bà Dương Thị Đ. đã làm giả hiện trường, báo tin sai sự thật

Theo thông tin từ VnExpress cho biết, ngày 3/2, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang hoàn tất hồ sơ xử lý bà Dương Thị Đ. (77 tuổi) ở xã Thạnh Mỹ Tây về hành vi hoang báo bị cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều 1/2, gia đình trình báo việc bà Đ, bị một người lạ xông vào phòng ngủ, dùng dao khống chế, trói và mở két sắt lấy tiền, trang sức có tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Châu Phú xác định đây là vụ báo tin sai sự thật, tạo hiện trường giả vì ngôi nhà không có dấu hiệu bị xâm nhập, lời khai của "nạn nhân" không rõ ràng, bất nhất...

Sau hơn một tiếng làm việc, bà Đ. thừa nhận đã đem số tiền trên đi trả nợ cá nhân nhưng sợ các con buồn phiên nên tạo hiện trường giả, trình báo bị cướp.

Bà Dương Thị Đ. làm việc với cán bộ điều tra. Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại cho biết thêm, đây là lần thứ 2 trong thời gian ngắn tại huyện Châu Phú xảy ra sự việc người dân trình báo tin giả tới cơ quan chức năng.

Trước đó, vào ngày 31/1, Công an xã Bình Long (huyện Châu Phú) nhận được một tin báo của bà P.T.Đ. (SN 1975, cư trú tại ấp Chánh Hưng) về việc bà bị mất trộm một chiếc két sắt mini có chứa nữ trang các loại trị giá trên 3,9 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thành lập Đoàn công tác đến khám nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với bà Đ. và gia đình thì thực tế két sắt không bị mất trộm mà lại được cất trong phòng ngủ của bà Đ.

Tiến hành kiểm tra két sắt, cơ quan công an phát hiện bên trong chỉ chứa nữ trang các loại trị giá trên 1,2 tỷ đồng, chênh lệch ít hơn trên 2,7 tỷ đồng so với tài sản bà trình báo bị mất trộm.

Làm việc với công an, bà Đ. khai do bà đang làm chủ một dây hụi và muốn mở rộng, tạo lòng tin, thuận lợi cho việc làm ăn hơn nên đã trình báo với cơ quan công an số tài sản bị mất nhiều hơn so với thực tế, thể hiện bản thân có nhiều tài sản.

Hà Nội: Thanh niên rơi từ tầng 11 chung cư xuống mái tôn và cái kết khiến ai nấy đều 'thót tim' Chiều mùng 1 Tết, lực lượng chức năng cứu thành công nam thanh niên 19 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư xuống mái tôn tầng 2 nhà dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-giang-ba-lao-77-tuoi-tao-hien-truong-gia-bi-cuop-250-trieu-ong-552353.html